內地限跨境司機8小時內返港 司機：揸飛機都做唔到 批發商憂礙蔬菜供應

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手說，前日收到內地部門通知，昨起香港跨境司機入境廣東省後8小時內要返港，亦不可過夜，否則會由豁免隔離名單中除名；「粵康碼」會追蹤司機定位，暫無司機被除名。陳表示往返內地上落貨一次需12至18個小時，新限制幾乎不可能，亦有香港司機長居內地，現只能回港在貨車內過夜。

運署：會反映業界困難

運輸署回覆本報稱，港府和內地部門一直保持溝通，內地部門曾諮詢港府對跨境貨車司機入境管理措施的意見，運輸署把業界運作及可能遇到的困難反映。署方沒回應新限制對本地貨運影響。

司機稱多到東莞惠州 難符限制

跨境司機陳先生形容新限制是「揸飛機都做唔到」。他說如果沒有塞車查車、上落貨沒阻滯，才可勉強8小時來回深圳香港一次，但每日約8000輛跨境貨車中僅約一成到深圳，其他多數到東莞、惠州等，「想這個措施的官一定不是行內人」。

他說跨境司機每日負責運送市民生活物資，8小時往返限制令不少貨車無法到達較遠地方；昨是限制生效首天，暫未見到貨運有何影響，但估計最差情况是運輸公司停止所有逾8小時車程的路線，本港貨運或會「停晒」。

車程半小時 豬肉商會料不影響供應

入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，本港約八九成菜由內地供港，認為即使較近的供應點如深圳海吉星及東莞，8小時往返也較「忟水」；昨未見蔬菜供應減少，但難保日後有影響。他指批發商角色被動，只能看運輸公司如何應對。香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，內地活豬由深圳到上水屠房僅半小時車程，相信新安排影響不大。

明報記者

（疫情第三波）