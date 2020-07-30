3工人初步確診 赤鱲角酒店地盤停工

堅城群組多4宗 部分曾到山頂地盤

堅城（梁氏）建築昨新增4宗確診，包括3名職員和1名家屬。張竹君表示，至今確診的堅城員工大部分都在辦公室工作，部分人有到山頂加列山道地盤。她說，個別員工出現病徵，且在辦公室無戴口罩，在密閉環境內造成爆發，「好多時都有咁情况」。

此外，香港富豪國際酒店集團位於赤鱲角航天城的「麗豪航天城酒店」地盤，有3名工人初步確診。負責工程的承建商聯力建築表示，3名裝修工人同屬分判商東源工程，主要負責酒店3至12樓客房層裝修，3人分別居於小西灣富怡花園、九龍灣彩福邨及屯門區，27至29日先後初步確診。聯力建築稱，約60人與初步確診者同一工種，已安排所有駐場員工驗病毒，該地盤前日起停工消毒。

張竹君：地盤非大爆發 食肆更高危

張竹君表示，近期約2000宗個案中，約10多人屬地盤工人，當中部分人是散工，涉及九龍灣、青衣、啟德、小欖、大圍、中環等全港多處地盤，若地盤內出現個案，希望負責人可安排地盤暫時停工。她說，不認為地盤有大爆發，近日個案涉及各行各業，其中食肆員工更多，認為餐飲業較地盤更高危。

（疫情第三波）