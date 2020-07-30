亞博演唱會展館將收輕症 許樹昌促加強通風

【明報專訊】為疏導每日逾百名等入院的確診者，據悉，醫管局最快本周六在以往用來開演唱會的亞博館1號展館開設社區治療設施，場內將設約30個浴室和洗手間，牀間設隔板。亞博同時有院舍檢疫設施和等候檢測中心，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為要加強通風並小心處理醫療廢物。港府連日被斥無支援等入院病人，醫管局今起成立新熱線為等候入院者提供資訊，許認為社署亦應協調助買食物與日用品。
30浴室洗手間 牀間有分隔板
醫管局昨開了1236張一線隔離病牀和656間病房，使用率分別為78.4%和80%，400至500張的二線病牀已約250人使用，可容納300多人的鯉魚門社區隔離設施亦有約130名病人使用。據衛生防護中心前晚公布資料，最少有118人待入院，當中1人上周四（23日）確診，9人上周五確診。
為分流病人，醫管局最快後日啟用亞博社區治療設施，約設500病牀。據悉，設施會使用舉行大型演唱會的1號展館，因場地夠大又連接車輛出入處，方便運病人和物資；場館內將設約30個浴室和洗手間，牀與牀間會設有分隔板，亦會有足夠換氣量。另有消息稱其通風未算最理想，但屬可接受。翻查資料，1號展館佔地10,880平方米，樓底達19米。
醫管局總行政經理何婉霞稱，亞博社區治療設施會收年輕、病徵輕、有自理能力的病人，如情况穩定會續在亞博治療，病情轉差就入院。
許：樓面大 能分開患者檢疫者
許樹昌認為，亞博樓面大，能分開處理檢疫者與患者，不會有交叉感染問題；但因無負壓設施要加強通風，加上樓底高相信沒問題，另指要小心處理醫療廢物。
亞博社區治療設施啟用前，東區醫院設過渡安排，劃兩個病格接收新確診者，篩選穩定病人到鯉魚門社區隔離設施，直至上述亞博設施投入服務。何婉霞說，希望安排能盡快將適合的病人轉到社區設施，減等入院時間。
醫局新熱線主動聯絡等入院者
同時，醫管局抽調原為出院者提供支援「護訊鈴」的護士成立新電話專線，今日起會主動聯絡等入院確診者，了解其情况、提供入院前須知、家居感染控制事項等，病人若有緊急需要可致電求助。
許樹昌說患者與屬密切接觸者的家人無法外出，社署與區議員應協調，為他們買所需食物與日用品。
（疫情第三波）
相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎