亞博演唱會展館將收輕症 許樹昌促加強通風

30浴室洗手間 牀間有分隔板

醫管局昨開了1236張一線隔離病牀和656間病房，使用率分別為78.4%和80%，400至500張的二線病牀已約250人使用，可容納300多人的鯉魚門社區隔離設施亦有約130名病人使用。據衛生防護中心前晚公布資料，最少有118人待入院，當中1人上周四（23日）確診，9人上周五確診。

為分流病人，醫管局最快後日啟用亞博社區治療設施，約設500病牀。據悉，設施會使用舉行大型演唱會的1號展館，因場地夠大又連接車輛出入處，方便運病人和物資；場館內將設約30個浴室和洗手間，牀與牀間會設有分隔板，亦會有足夠換氣量。另有消息稱其通風未算最理想，但屬可接受。翻查資料，1號展館佔地10,880平方米，樓底達19米。

醫管局總行政經理何婉霞稱，亞博社區治療設施會收年輕、病徵輕、有自理能力的病人，如情况穩定會續在亞博治療，病情轉差就入院。

許：樓面大 能分開患者檢疫者

許樹昌認為，亞博樓面大，能分開處理檢疫者與患者，不會有交叉感染問題；但因無負壓設施要加強通風，加上樓底高相信沒問題，另指要小心處理醫療廢物。

亞博社區治療設施啟用前，東區醫院設過渡安排，劃兩個病格接收新確診者，篩選穩定病人到鯉魚門社區隔離設施，直至上述亞博設施投入服務。何婉霞說，希望安排能盡快將適合的病人轉到社區設施，減等入院時間。

醫局新熱線主動聯絡等入院者

同時，醫管局抽調原為出院者提供支援「護訊鈴」的護士成立新電話專線，今日起會主動聯絡等入院確診者，了解其情况、提供入院前須知、家居感染控制事項等，病人若有緊急需要可致電求助。

許樹昌說患者與屬密切接觸者的家人無法外出，社署與區議員應協調，為他們買所需食物與日用品。

（疫情第三波）