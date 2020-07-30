多兩院舍失守 累計16間屯門佔4

李鄭屋護理院增院友染疫 數人現病徵

香港盲人輔導會賽馬會屯門盲人安老院昨有一名起居照顧員確診，成為屯門第四間出現確診的院舍。盲人輔導會回覆稱，確診員工工作的樓層的院友需留房監察，衛生防護中心昨已向其員工及院友派樣本樽。

李鄭屋順寧道的敬福護理院亦有一名院友初步確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該院約44名院友及20多名職員，數人出現不同程度病徵，已送急症室。至於該院與早前爆疫的元州街敬福安老院有否共用人手，她說兩間院舍無交換職員，但會再與院舍及社署跟進。本報昨致電該院，職員拒訪。

屯門康和多6人中招

另有兩間院舍持續爆疫，屯門新墟的康和護理中心黃金分院再多6人確診，包括2名照顧員及4名院友。粉嶺的東華三院寶鍾全英安老院亦多一名護士確診，累計兩名護士染疫。

據社署最新數字，截至昨午5時，共86人正在3間專供安老院友檢疫的設施檢疫，佔用率達43%。社署表示，截至7月28日檢測機構已到九龍東、新界東、香港島及九龍西共553間院舍為逾1.71萬名員工檢測，至今兩個樣本對病毒呈陽性，預計最快8月上旬會完成檢測。

梁子超籲院舍職員公餘避接觸他人

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，因未能控制社區疫情及截斷傳播鏈，料持續會有病毒傳入院舍，而目前檢測速度較慢，令發現確診時間滯後，院舍承受的風險更高。他說院舍屬必要緊急服務，提醒院舍職員於非上班時間一定要把與他人的接觸減至最低，注意自己身體情况，有病徵勿上班，若有家人初步確診或確診應立即停工。他說，若職員曾接觸患者，無論是否屬密切接觸者，宜向院舍申報並商討需否停工。

前日有職員初步確診的崇恩老人院分院，與不時有從哈薩克抵港的免檢疫機組人員入住的銅鑼灣皇冠假日酒店僅相距3分鐘路程。早前理工大學研究發現一名入住該酒店、哈薩克抵港的機師，病毒基因排序與跑馬地禮頓山一個家庭群組非常相似，但該機師在禮頓山首宗個案發病時仍未抵港，推算或是早前從哈薩克抵港、住該酒店的免檢疫機組人員將病毒傳出社區。

（疫情第三波）