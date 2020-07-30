瑪嘉烈4職員染疫 3同病房2曾同宿 醫局被問始公布明愛兩確診

增113本地個案 72與其他個案有關

昨增118宗確診，累計升至3002宗確診與一宗疑似個案。新增113宗本地個案中，72宗與其他個案有關，當中54宗與家人或朋友聚會時感染，其他41宗源頭不明。

昨日80多宗初步確診中，有4宗屬瑪嘉烈支援職系員工，當中3人是荔景大樓「R4S」的二級病人服務助理，均為病人提供臨牀個人護理。當中一人於7月23日曾入住宿舍，24日最後一天上班，27日因不適驗出初步確診；與這職員於23日在宿舍同住一房的一員工出現病徵，28日求醫後亦初步確診；院方為有關部門員工檢測時再發現第三名二級病人服務助理初步確診。

病房停收症 宿舍6人共餐10人須檢疫

醫管局總行政經理何婉霞稱，該宿舍讓「通宵更」同事休息，共用宿舍的6名同事，以及10名與兩染疫同事曾用餐的員工均列為密切接觸者，無病人列密切接觸者。她說，有關病房已停收新症，病人亦停出院。院方已為該內科病房內共59名病人測試。

另外，瑪嘉烈一名於腫瘤科專科門診工作的三級病人服務助理，主要負責於門診入口為病人量度血壓，最後於7月27上班，因頭痛及喉嚨不適求醫後驗出病毒陽性，暫無病人或員工被列為密切接觸者。該院稱上述4名員工均不需接觸確診者，感染途徑有待確認。下葵涌中醫診所亦增一人確診，累計5員工確診。

梁子超憂宿舍爆疫釀跨病房傳播

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，若涉事宿舍再有其他員工染疫，恐造成跨病房傳播，一旦感染醫護或病人，可引發醫院嚴重爆疫。他認為居於宿舍的職員宜注意手部衛生，院方宜加強清潔房間及共用設施。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，一般到病房工作的職員會做足洗手、戴口罩等措施，亦有足夠裝備，相信病房爆發風險不太高，現要追蹤曾與他們有密切接觸的醫護，盡早隔離。

昨日記者會上被問及明愛醫院13A病房是否有病人確診，何婉霞承認明愛有兩名住院病人確診，他們於7月24日分別因低燒及胸口痛入院，並於25和26日確診。兩人經檢視後列作社區感染，同病格的15病人列密切接觸者須檢疫，檢測全為陰性。

伊院A6病房群組76歲婦離世

伊利沙伯醫院A6病房早前爆疫，共7名病人確診，當中一名76歲女病人昨離世，成為群組首名死者，本港累計確診死者增至24人。76歲女病人有多種長期病患，6月30日因心臟衰竭引致氣促入住伊院。她曾接受抗病毒藥物治療和氧氣支援，病情持續轉差，至昨確診第13日於上午8時11分離世。

「終止隔離」條件更新 抗體陽性可出院

此外，衛生防護中心的新發現及動物傳染病科學委員會更新確診者終止隔離的條件，由有病徵者需發病10日，或無徵者需距首次陽性檢測已屆5日，加上臨牀狀况好轉和兩次病毒檢測或抗體陽性可出院；改為若抗體陽性者，即使未足5或10日亦可出院。

明報記者

（疫情第三波）