穿制服多顧忌 寬頻維修員躲機房進餐

有小巴架木枱 20分鐘10元租

在九龍東通勤的31歲發仔任職寬頻維修員，日常跑5至10個地點安裝寬頻，午飯時間是他的喘息空間。昨日首天禁堂食，他說同事的聊天群組熱議在哪裏吃午飯，有人提議坐在公司車進食，但公司車非泊定點位置，發仔打算到大廈後樓梯或地庫，最後他買了個飯盒，拖着笨重的工具箱，找到一幢大廈的機房「解決」。發仔說不敢在公園進食，因身穿公司制服，怕脫口罩吃飯會被人拍照放上網。他說，自疫情開始嚴峻，連水也不敢在街飲，要走到後巷飲，「怕畀人見自己著公司衫剝咗口罩」，又說「吃飯是唞氣位，𠵱家都無啦」。

政務司長張建宗建議打工族買外賣返辦公室吃，但37歲曾先生說，他的公司禁止員工在座位進食，茶水間又時常爆滿，所以昨日只好到駿業街遊樂場用餐。他吃飯時整個背脊出汗，形容政府禁堂食政策「不知所謂」。

市民批無解決政策衍生問題

在觀塘海濱花園亦有十多人分散各處用膳，約6人爬入被圍封的長椅處用餐。杜先生是其中一人，他形容該處涼爽，「更好view（風景）」。他說理解政府要防疫，理解限制社交距離措施，「其實很多人都沒有一個proper（適當）的地方吃飯。政府團隊這麼多人，是不是應在制定政策時，思考如何解決政策衍生出來的問題？」

地盤工街邊吃飯 工會：難言衛生

昨日社交媒體充滿地盤工人集體踎街開餐的畫面。建造業總工會理事長黃平說，工人在街邊吃飯的衛生情况難以估計，就算在地盤休息室吃，數百呎難以容納所有工人，更可能增加感染風險。清潔服務職工會總幹事杜振豪說，清潔工難覓地點用膳，或需在垃圾站甚至公廁內進食。

明報記者

（疫情第三波）