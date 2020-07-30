禁令首日遍地開餐日曬雨淋 民間禁堂食 政總餐廳今准用膳

開19社區會堂供市民開餐

新例實施首日，多區午飯時間下大雨，在灣仔軒尼詩道，有打工仔手持飯盒，冒雨尋得一處簷下空地，正打開飯盒，周遭多人聚集，恐違「限聚令」，又轉往別處，蹲下用膳。

有食肆店外放桌椅供用 盼包容

有餐廳負責人不忍見街坊踎街開餐，在店外擺放桌椅給買外賣的長者獨自坐下進食。負責人陳女士強調自己遵從新令，已全禁堂食，但認為不少人在公園進食，「周圍有人吐痰」，認為將外賣交予客人，客人在門外獨自進食風險更小。她說，若做法違例會停止，但盼社會多點寬容，「現在做香港人已經很艱難」。本報記者昨在觀塘海濱花園亦見一家餐廳在外放置桌椅供人進餐。起動九龍東辦事處回覆稱，餐廳所在場地由非牟利機構「藝土民間」負責管理及營運，租約訂明餐廳範圍包括約30平方米的戶外用餐區，餐廳已收起桌椅。

立法會議員、大律師陳淑莊表示，新令有關「公眾地方」定義太廣，條例亦有含糊不清之處，且暫無具體案例，未能判定上述情况有否違例。

3人坐地用餐遭警告 4男聚集收告票

本報記者昨中午在金鐘亦見有3名南亞裔人在天橋墊紙皮席地聚集用餐。警方回應稱，昨向該3人作口頭警告，另於中環碼頭有4名男子聚集，他們拒絕合作，當中一人無戴口罩，遂向4人發告票。行政會議成員、資深大律師湯家驊稱，若同時有超過兩人在公眾地方聚餐，涉違限聚令，至於有教會開放予市民進入用餐，他稱若進內用餐者多於兩人，也涉違限聚令，認為教會需分流處理。湯稱不評論法例是否存灰色地帶，但認為新令難以嚴厲執行，亦難完全遵從，呼籲執法部門情理兼備處理。

有不願具名的警方指揮官說至昨午未收到執法指引，形容新例灰色地帶「灰過魁北克」，但引3月底首施限聚令為例，前線警員一般會以勸喻為主，若不從才票控。

行政署：重開考慮保安清潔工需要

馬嶽促根據科學作決定

有公務員昨接獲政務司長辦公室電郵，指政府檢視情况後，今日重開政府總部餐廳予公務員用餐，每桌限坐一人。行政署回應查詢稱，這是考慮到政府總部保安及清潔員工的實際需要。另外，政府發言人稱，明白全日禁止堂食措施會令市民感不便及困難，遂開放19間社區會堂或社區中心供市民用膳。政府發言人再次強烈呼籲僱主盡量容許僱員在家工作。

中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，從年初抗疫至今大半年，政府政策均「缺科學根據」及「不一致」，舉例限聚令人數「2人、4人、8人，都沒有科學理據」，對於全禁堂食，他說亦看不到一致標準︰「不全面禁返工，要打工仔返工但不允食餐安樂飯；禁堂食又可重開政總餐廳。」他說全球多地均有封城，認為港府如根據科學作決定，「硬一點、一刀切的政策，市民不會反對」。

明報記者

（疫情第三波）

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