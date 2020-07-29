選舉延期 行會成員未有共識

報道稱將引緊急法及提請人大

政府預計在7月底至8月初決定立法會選舉是否如期舉行。有報道稱，特首將引用《緊急法》賦予的權力，押後選舉，政府亦會提請全國人大常委會就延後選舉一年後，新一屆立法會任期是否4年作出決定。全國人大常委譚耀宗回覆本報查詢稱未收到消息，所以不評論，表示或政府覺得有人大決定「穩陣點」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨接受商業電台訪問時形容，9月6日立法會選舉是「很特別的事情」，並非一般群組活動，如果特別的事情不去特別考慮是「難以理解」。他舉例韓國、新加坡和日本都可舉行地區選舉，若短時間內疫情可壓下來，看不到為何不可舉行。行會成員湯家驊表示，仍想多聽專家意見。

何栢良：不特別考慮難以理解

葉國謙昨在港台節目《視點31》表示，押後選舉一年較穩妥，稱如特首按條例「14日、14日的押後無意思」，短時間內疫情數字不會變零。至於是否要動用《緊急法》，他稱緊急法不是惡法，政府管治有機動和應變的法律，這是按法律進行。

同場的前立法會議員陳家洛質疑，為何港府不可參考其他地方在疫情下舉行選舉的措施，「而不是一刀切說不搞」，批評政府用疫情破壞憲制、剝奪港人的選舉權，質疑建制派因支持者在大灣區未能回港投票，押後選舉有政治考慮。

黃國健質疑如期選難拉票

朱凱廸：押後不等於可解決問題

黃國健回覆，一直主張押後選舉，如現時強行在9月選，很多問題政府答不到如何處理，包括參選人如何拉票、有數以十萬計選民未能回港投票、疫情風險等。至於延期多久，他稱應由政府提出法律基礎。

立法會議員朱凱廸昨報名參選新界西，爭取連任。他稱因有報道說政府會押後選舉，所以趕去報名，擔心選舉事務處不收提名。他反對押後選舉，批評政府用抗疫來犧牲選舉。他說即使政府用《緊急法》將選舉押後一年，不等於問題已解決，因連帶牽涉很多選舉程序的複雜問題，如選舉經費、提名如何處理等。

選管會回覆，正密切留意疫情發展，會聽取政府及專家的專業意見。政制及內地事務局表示密切注視並因應疫情發展，「準備不同預案」。

（立會選舉）