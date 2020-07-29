中聯辦稱正義之舉 陳祖為斥「政治任務」賠港大聲譽

中聯辦發言人表示，港大校委會據《香港大學條例》把戴耀廷逐出校園，是對校規校紀嚴肅性的堅定維護、對大學正常教學秩序和教學環境的淨化，形容是對香港社會整體利益的高度負責，「符合公眾期盼，維護了社會公義」。發言人又強調，戴提出煽動違法的謬論，致青年學生受其誤導和毒害，稱「正義或許會遲到，但絕不會缺席」。

葛珮帆：港大愧對港人

邵家臻料清算陸續有來

多次促請政府及港大嚴懲戴耀廷的民建聯立法會議員葛珮帆亦稱港大校委會的決定是「遲來的公義」，斥戴失德，多年來誤人子弟，認為港大現在才撥亂反正已「愧對香港人」。

佔中案另一被告、前日被浸大告知不獲續約的邵家臻表示，「清算」會陸續有來，「相信我們不是第一個，亦不會是最後一個」。他說和戴均曾獲判刑、入獄，出監後連教席也要褫奪，終明瞭為何他前日突獲告知不獲續約，「原來是要給香港社會一個心理準備，先是我，其後就是Benny（戴）」。

港大政治與公共行政學系教授陳祖為表示，港大教務委員會經過長時間的調查，沒有提出合理理由解僱戴耀廷，稱校委會主席李國章完成其政治任務，而戴成為了「公民抗命的殉道者」。他稱港大賠上了聲譽，在國際學術界將抬不起頭，「這一天，將成為港大歷史無法洗脫的重大污點」。

教協批政府破壞院校自主

教協會長馮偉華稱，政府廣泛向多間大專院校「開刀、絕無手軟」，並一手破壞院校及學術自主，「以前還會與學界協商，現在只有教育局、政府全權話事」，學界瀰漫白色恐怖，人人自危。