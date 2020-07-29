不接納教委會意見 港大校委炒戴耀廷

戴：決定由校外勢力作出

標誌學術自由終結

曾是佔中發起人之一的戴耀廷，昨於facebook發文，稱校委會的決定是由「港大以外的勢力」，透過代理人作出，標誌香港學術自由終結，教研人員再難以自由地對公眾就一些政治或社會爭議事情，發表具爭議的言論，學術機構亦不能保護其成員免受干預。他稱將以其他身分，繼續法治研究及教學工作。

由港大校內成員組成的「探討充分解僱理由委員會」及教務委員會，早前已就戴的去留問題提交意見（見表），昨由校委會定奪。校委會是港大最高權力機構，共23名成員，主席兼6名成員由校監即行政長官委任，包括主席李國章。會內不少成員被視為建制陣營，包括經民聯立法會議員石禮謙、信和集團副主席黃永光、前政協黃景強等，9人經學生、教職員或校董會選出。

投票18比2通過

可向特首上訴或申覆核

消息稱，昨日22人與會，成員之一、經濟及工商管理學院講座教授陳志武缺席，同為成員的法律學院首席講師張達明，因在佔中上訴案代表戴耀廷，為免利益衝突避席；校長張翔沒投票。校委會大部分時間討論戴的教席問題，有委員提出，冀在戴上訴案結束後，才決定其教席問題。隨後委員投票，大比數通過在昨日會議繼續討論相關問題。

教委會：定罪不構成充分解僱理由

校委會：行為不當構成很強理由

據了解，校委會審視了戴耀廷10多頁的書面陳辭，當中提及他參與的佔領運動是和平，並強調早前由學者組成的機關（指港大教務委員會），已就其教席問題提出建議，認為校委會沒理由不跟從。校委會不接納陳辭，並認為戴因佔中案被定罪，屬行為不當（misconduct），構成很強的解僱理由。有關看法與教務委員會交予校委會的意見不一致。

有成員倡待戴3月上訴案後決定

李國章允倘脫罪重新檢視

校委會最終以暗票形式，18比2通過即時解僱戴耀廷，校委會主席李國章承諾若戴在上訴案勝訴，校委會將重新檢視解僱決定。據悉，由於戴被解僱，即時不獲發薪酬，而根據港大人事相關條例，他不再享有大學提供的長俸、醫療等福利；若戴不滿校委會決定，可向校監即特首林鄭月娥上訴，或向法庭提司法覆核。

港大促尊重自主 學生會批政治決定

校長張翔昨向港大教職員發信，稱大學處理人事事宜程序嚴謹，涉事教職員有充分機會陳述，並回應證據，整個調查過程超過一年。他呼籲教職員團結，共同面對未來挑戰。港大則表示，期望公衆理解這屬大學內部人事事宜，務請各界尊重「大學自主」原則。

港大校委會本科生代表李梓成會後表示，他與部分委員已用盡全力，嘗試捍衛其所珍視的院校自主及學術自由。他表示，教務委員會早前已裁定戴涉行為不當，惟不構成充足的解僱理由，「但似乎（校委會）某些人不相信這事，某些人要一意孤行」。他批評此舉踐踏大學學術自主及尊嚴，對此感憤怒，並對港大學術自主及自由非常憂慮。

港大學生會會長葉芷琳表示，強烈譴責及極度不滿校委會解僱戴耀廷，批評是政治決定，又認為校委會的任命及組成有問題。她表示學生會將發起聯署抗議。

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