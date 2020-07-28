免費檢測擴至街市租戶小巴司機 4萬慈雲山居民今起自願驗毒

5人一組合併檢測 冀增效率

據了解，民政事務總署以慈雲山作為試驗計劃，分批為慈雲山22幢樓宇的居民做病毒檢測，並與政府以外實驗室合作，將5人的口水樣本一同做測試，若發現為陽性，會為該5人分別做檢測以找出確診者，這樣可更快為更多人做檢測。據了解，政府將參考試驗計劃成效，以研究擴大檢測服務。根據資料，這種「合併檢測法」已在德國及印度等多國推行。

陳肇始昨在記者會稱，現時市場上有3間化驗所提供數以萬計規模的核酸檢測服務，分別為華大基因開設的「華昇診斷中心」、「中國檢驗有限公司」及「Prenetics」，而早前為4類高風險群組提供的一次過免費檢測計劃，截至7月25日已蒐集超過3.7萬個樣本，做了超過3.4萬次檢測，當中8個樣本呈初步陽性。她補充，早前防疫抗疫基金已增撥資源，預料本月底至8月初可增2400個檢測量。

涵300街市1.4萬小巴司機

另900特殊校宿舍工亦檢測

陳肇始稱，未來一周食環署會陸續將檢測擴展至街市租戶，料覆蓋近300個街市；運輸署亦將檢測覆蓋至約1.4萬名小巴司機，教育局則將檢測覆蓋至約900名特殊學校宿舍部員工。

她續說，鑑於檢測規模龐大，會分批進行，若疫情持續嚴峻，港府不排除進一步向私營化驗所直接購買服務，以迅速增加檢測數目。

料兩周內完成慈雲山檢測

另外，民政事務總署亦與東華三院合作推出「2019冠狀病毒病慈雲山社區檢測計劃」，今日起為慈正邨及毗鄰公共屋邨住戶，包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨，安排自願免費新型冠狀病毒檢測，而檢測將由中龍檢驗認證（香港）有限公司承辦，民政總署今日將先到慈正邨兩座樓宇派發樣本瓶。民政事務局長徐英偉表示，冀檢測計劃兩周內完成，計劃涉及22幢樓宇約1.3萬多戶，共有約4萬名居民。

至於政府為何不推行全民檢測，政務司長張建宗回應稱，黃大仙是這一波疫情「重災區」，而慈正邨毗鄰「引發多個確診個案」的慈雲山中心，故行政長官特別指令為該邨居民檢測。

明報記者

（疫情第三波）