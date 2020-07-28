免費檢測擴至街市租戶小巴司機 4萬慈雲山居民今起自願驗毒

【明報專訊】第三波疫情牽涉多個街市及慈雲山區居民，食物及衛生局長陳肇始昨宣布未來一周將進一步把免費檢測擴展至街市租戶、特殊學校宿舍部員工及小巴司機，料涉逾50萬人；而約4萬名慈雲山慈正邨及毗鄰有確診個案的公共屋邨居民，今日起亦獲安排做自願免費病毒檢測，預期兩周內完成。
5人一組合併檢測 冀增效率
據了解，民政事務總署以慈雲山作為試驗計劃，分批為慈雲山22幢樓宇的居民做病毒檢測，並與政府以外實驗室合作，將5人的口水樣本一同做測試，若發現為陽性，會為該5人分別做檢測以找出確診者，這樣可更快為更多人做檢測。據了解，政府將參考試驗計劃成效，以研究擴大檢測服務。根據資料，這種「合併檢測法」已在德國及印度等多國推行。
陳肇始昨在記者會稱，現時市場上有3間化驗所提供數以萬計規模的核酸檢測服務，分別為華大基因開設的「華昇診斷中心」、「中國檢驗有限公司」及「Prenetics」，而早前為4類高風險群組提供的一次過免費檢測計劃，截至7月25日已蒐集超過3.7萬個樣本，做了超過3.4萬次檢測，當中8個樣本呈初步陽性。她補充，早前防疫抗疫基金已增撥資源，預料本月底至8月初可增2400個檢測量。
涵300街市1.4萬小巴司機
另900特殊校宿舍工亦檢測
陳肇始稱，未來一周食環署會陸續將檢測擴展至街市租戶，料覆蓋近300個街市；運輸署亦將檢測覆蓋至約1.4萬名小巴司機，教育局則將檢測覆蓋至約900名特殊學校宿舍部員工。
她續說，鑑於檢測規模龐大，會分批進行，若疫情持續嚴峻，港府不排除進一步向私營化驗所直接購買服務，以迅速增加檢測數目。
料兩周內完成慈雲山檢測
另外，民政事務總署亦與東華三院合作推出「2019冠狀病毒病慈雲山社區檢測計劃」，今日起為慈正邨及毗鄰公共屋邨住戶，包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨，安排自願免費新型冠狀病毒檢測，而檢測將由中龍檢驗認證（香港）有限公司承辦，民政總署今日將先到慈正邨兩座樓宇派發樣本瓶。民政事務局長徐英偉表示，冀檢測計劃兩周內完成，計劃涉及22幢樓宇約1.3萬多戶，共有約4萬名居民。
至於政府為何不推行全民檢測，政務司長張建宗回應稱，黃大仙是這一波疫情「重災區」，而慈正邨毗鄰「引發多個確診個案」的慈雲山中心，故行政長官特別指令為該邨居民檢測。