分享駿洋邨隔離生活 父：有準備回家或遭街坊歧視

33歲的鄧先生原本一家四口與父母及太太的外婆同住黃大仙區單位，太太的外婆上周日（19日）確診，同住家人翌日被送往駿洋邨隔離14日，上周三（22日）已提供深喉唾液樣本，一直無再接獲通知，亦無接到醫院通知留院外婆消息，他相信應無大礙。

單位無冷氣雪櫃 淋冷水降溫

由於育有4歲兒子和2歲女兒，鄧先生早已帶備很多遊戲玩具為子女解悶，惟駿洋邨單位內無冷氣機、雪櫃、洗衣機，下午天氣酷熱，需以冷水淋身降溫。但他感謝民安隊為各隔離戶準備日用品，「朝早以短訊講要哪些物資，上午11時送到門口了」。

有自稱曾隔離者控訴起底歧視

對於政府公布明天起全面禁堂食，鄧認為第三波疫情源頭並非餐廳，促政府全面封關，取消豁免強制檢疫安排。他們一家隔離期至8月2日屆滿，他預計離開駿洋邨後要去超市「入貨」，購買充足食材，為日後減少外出做準備。

另有自稱「受盡白眼、曾被隔離人士」在網上發帖文，稱官方無公開涉事樓層，但大眾無理「起底」、以訛傳訛連累無辜；又說完成隔離後仍被街坊評頭品足、質疑隔離14日並不足夠，以致他要故意走到下一層搭電梯避開街坊。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，早前有個案14日檢疫後確診，當時檢疫期間只做一次測試，隨後已改為在入住首天和第10天均做測試，故完成檢疫後確診可能較微。

（疫情第三波）