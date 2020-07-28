倘員工中招 衛署籲僱主備接觸者名單

昨11宗涉工作場所感染

昨日新增個案中，56宗為家居感染，或與朋友聚餐的感染個案，另有11宗為在工作地方感染。屯門富臨群組、7月12日遊船河群組、青衣南消防局群組，分別各增一宗確診。早前衛生署到旺角維景酒店海港酒家派發樣本瓶，發現一名員工確診。上水屠房則有2人確診，另有2至3人初步確診，屠房會大清洗。食環署表示，由於已有3名買手初步確診或確診，上水屠房會盡快完成所有進出屠房者的檢測工作，務求盡快隔離。

即時清洗辦工室安排在家工作

另外，昨另有5、6名確診者牽涉食肆，不過張竹君表示涉及餐廳的個案太多，故無逐一列出。她提到有確診者表示曾於7月14日在尖東「金百樂」參加宴會，有三圍，衛生署要再調查。

近期確診數字持續攀升，張竹君表示，衛生署未必可即時知道個案詳情，要經調查後才知道他們所屬的工作地點。她呼籲僱主若知道有員工不適，有人確診或初步確診，應盡早行動，即時清洗有關員工有可能接觸的地方，在可行情况下考慮停止相關服務，安排其他員工在家工作。

衛生署亦要追蹤確診者的緊密接觸者，張竹君呼籲僱主協助列出名單，例如與患者近距離工作、一起用膳的，都算緊密接觸者。她希望僱主在名單列出有關員工姓名、電話號碼、地址，以加快衛生署安排檢疫、派發樣本瓶的進度。

（疫情第三波）