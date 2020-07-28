研究：彬記港泰群組料自菲輸入個案 病毒基因幾乎一樣 另一傳播鏈或源機組人員

明報記者

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒的團隊，為第三波疫情的26宗個案作病毒基因排序，發現全屬「GR型病毒株」，並可分出最少3條傳播鏈（見圖）。26宗個案中，19宗基因排序幾乎一模一樣，當中大都涉及大群組，且覆蓋全港多區，例如彬記、港泰護老院、慈雲山街市、屯門富臨酒家、沙田水泉澳邨及北角雋妍教育中心等。

15菲船員抵港確診

其餘抵港菲人須檢疫

蕭傑恒說，這些個案與多宗菲律賓輸入個案的病毒基因排序非常相似，很可能是菲律賓輸入個案引發本地傳播，暫未能確定引起本地傳播的輸入個案，是否免檢疫者。據本報統計，自本月1日起，有76名確診者是由菲律賓抵港，當中最少15人是海員，佔本月海員確診總數的三分之一，他們獲豁免檢疫，7月8日前抵港者毋須驗病毒；其他確診者如菲傭、在菲工作港人等，抵港後須檢疫14日。

哈薩克機組人員銅鑼灣播毒

另一條傳播鏈在銅鑼灣一帶，蕭傑恒團隊發現，一名住在銅鑼灣皇冠假日酒店、從哈薩克抵港的機師，病毒基因排序與跑馬地禮頓山一個家庭群組非常相似。由於禮頓山首宗個案發病時該機師未抵港，料不是該機師傳給禮頓山家庭，但因多名由哈薩克抵港的機組人員都住該酒店，蕭估計或是早前從哈薩克抵港、住同一酒店的免檢疫機組人員，將病毒傳出社區。

第三條傳播鏈涉及西貢相思灣村居民，但暫未找到源頭。

專家：免檢疫者入住酒店應隔離

蕭傑恒表示，研究顯示本港第三波疫情很可能是由輸入個案引起，在本港演變出多條傳播鏈，他認為抵港者住在酒店應與外界隔離，即使是免檢疫者亦應為他們留樣本檢測。

變種病毒傳染力死亡率較高

今次理大研究發現正在港流行的「GR型病毒株」，是由「G型病毒株」演變而來，早前已有證據證實G型的傳染性較最初病毒株更強。據了解，本港多間大學合作的研究團隊，正研究G型毒性，初步發現其毒性也較強，令病人肺部破壞較多、免疫反應較大、死亡率較高。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前使用蛋白酶抑制劑及干擾素的藥物組合有效，而早前會使用的利巴韋林於4月底已停用，但如患者年逾90歲、本身有多種長期病患，出現藥效不明顯屬個別例子。至於瑞德西韋，他說早前藥廠捐出臨牀實驗用剩的藥物，醫管局7個聯網均獲分7個療程的藥物，目前部分嚴重病人已獲處方該藥。

（疫情第三波）