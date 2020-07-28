再一人輸感染者血 本月第三宗

威院沙田醫院兩護士染疫

醫管局總行政經理何婉霞表示，一名威院內科護士初步確診，她在普通病房工作，毋須進入隔離病房，最後上班日為7月19日，隨後一周放假，她有家人確診，相信與醫院感染無關。

沙田醫院一名精神社康護士也初步確診，他負責外展工作，最後上班日為7月24日，他有一名家人確診，他在外展探訪病人時有合適防護裝備，近期並無探確診者或家居隔離的人。

受血者檢測陰性

另外，紅十字會輸血服務中心接獲一名確診病人通知，曾於7月12日到西九龍捐血中心捐血。何婉霞表示，確診者所捐血液被分成兩包血製品，其中一包血小板輸了給一名聯合醫院病人，該病人接受深喉唾液測試，結果呈陰性；另一包血漿則會回收。

此外，屯門醫院一名抽血員上周五（24日）在隔離病房為一名確診者抽血時，針筒刺到右拇指，抽血員已接受檢測，結果陰性。醫管局與衛生防護中心經商量後，定義他為密切接觸者，需要檢疫。

聖母醫院亦有一名物理治療門診病人前日確診，他7月21日下午曾到院做物理治療，逗留約一小時，全程有戴口罩。醫院物理治療部昨午暫停服務，徹底清潔，有40名病人的覆診需改期。

（疫情第三波）