免檢跨境司機首中招 內地即收緊入境限制

港粵運輸業聯會顧問謝浪估計，該名司機確診後有十多名同公司的司機受影響，而現時有工開的跨境司機約五六千人，故對香港貨運影響暫時不大，但他稱目前疫情嚴重，不排除有更多司機確診，屆時中港貨運恐會減慢。

北上有檢測 曾到東莞多間茶餐廳

綜合本港衛生署和深圳衛健委資料，一名跨境司機本月18日從香港經文錦渡到內地，當時病毒檢測呈陰性，他在內地期間曾到東莞多間茶餐廳。司機22日經文錦渡返港，主要在上水一帶活動，到過石湖墟街市，24日發燒，向私家醫生求醫，26日確診；其妻25日發病，暫未知是否確診。政府2月起要求由內地、澳門或台灣抵港的人接受強制檢疫，但有33類人獲豁免，包括跨境貨車司機，他們從陸路口岸入境香港時不需驗病毒，入境內地時則要驗，換言之，該名司機返港時獲豁免檢疫。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該宗個案是首宗中港貨車司機確診，病人住在上水，活動範圍主要在上水，除了街市之外未到過其他地方，仍在調查其感染途徑。

一人染病 全公司司機14日禁入境

有跨境貨車司機確診後，內地隨即收緊跨境貨車司機入境要求，若司機在香港所居住的樓宇有確診個案，司機在該個案確診日期起計14日不能入境內地；此外，若有跨境貨車司機確診，同公司的其他司機，以及所有接觸過病人的司機，亦禁入內地14日。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，要留意確診的中港司機對上一次是何時驗病毒，而近日內地已改為要求中港司機提供72小時內的病毒陰性證明，相信檢測次數頻密會更安全。

（疫情第三波）