醫局：1200負壓牀近用盡 張建宗：中央協助亞博改建方艙

內地專家負責硬件工作

高拔陞昨在記者會稱，1200多張負壓病牀「基本上差不多全部用晒」，當局已調動骨科及外科病牀作二線隔離病牀，而年長、有長期病患或病徵明顯的患者會優先入院，當局配合政府篩查工作，會逐步將年輕、沒病徵的確診者送院，但會有優次。局方亦積極籌備於亞博館設立社區治療設施。

醫局調骨科外科病牀作二線

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，港府於慈雲山篩查可及早找出患者，有助長者及早得到治療，但如當局沒有新方向，例如更改入住鯉魚門社區隔離設施的準則，預示會「塞爆」醫院。她又說，目前衛生署職員忙碌，有個別患者需等一兩天才獲撤銷隔離令出院，難以騰空一線病牀。

工會：衛署太忙 拖慢病人出院

有九龍中聯網急症室醫生稱，其任職的醫院自上周六（25日）起，每日約5至10人因確診翌日仍未送院而「衝急症室」，但都要在負壓區等候逾12小時才獲安排上病房，慨嘆「醒目嘅、行得走得嘅係咁衝埋嚟，行動不便嘅就只有乖乖等」。

昨日行政會議有人提出，若香港醫療系統不足，「最後打算」可將確診者送到深圳醫治，而港大深圳醫院是選擇，但要病人同意，這可解決內地醫護不能在港執業的問題。不過，這討論被其他人反對，認為無可能，因港人不信任內地醫療。

西醫工會會長楊超發昨日建議家居治療，由家庭醫生先為確診者提供標準治療，例如處方干擾素，以抑制病毒量。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為不可行，表示並非每名病人都要接受抗病毒藥物，現約兩成肺花、缺氧的病人才需要，加上要皮下注射干擾素；而蛋白酶抑製劑會有腹瀉、嘔吐及肝酵素上升的副作用，患者須每隔一兩天抽血監察，難在家中進行。

（疫情第三波）