多兩院舍失守 院友檢疫牀位瀕爆滿 增145確診 研體育館會展再設臨時醫院

明報記者

昨新增145宗確診，142宗屬本地個案，當中59宗源頭不明。56宗涉家庭、朋友聚餐，11宗涉工作場所。另有約60多宗初步確診。

屯門粉嶺院舍職員確診

位於屯門的嚴重殘疾人護理院「扶康會潔康之家」一名56歲女照顧員確診，其家人亦染疫。扶康會稱該院共有55名院友及45名職員，染疫的照顧員最後於上周五（24日）上班。位於粉嶺的東華三院寶鍾全英安老院亦有一名登記護士確診，東華三院稱該護士主要負責藥物處理、跟進護理流程及安排覆診，最後於上周三（22日）上班。

早前威爾斯親王醫院一名腎科病人出院後入住大埔康和護老中心，其後確診，其他院友對檢測呈陰性，但一名未做檢測的院友不適入院後確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，兩人居於院舍同一病區，同區院友或需送檢疫，初步了解涉約40多人，惟不同區的人可「行來行去」，或較多人需檢疫。

屯門康和多13確診 累計24

屯門康和護老中心黃金分院則再多13宗確診，累計21名院友及3名職員染疫，60多名院友需檢疫，暫為繼港泰護老中心有限公司後，染疫人數第二多的院舍。張竹君稱安老院爆發與其他家庭群組類似，而病毒的攻擊率（attack rate）在院舍達90%。她認為在社區爆疫下，即使院舍加強防感染措施，亦很難與社區隔離。昨日有4名染疫長者死亡，為單日最多患者死亡。

張竹君：病毒院舍攻擊率90%

本港暫有200個專供院友檢疫的牀位。社署數字顯示，至昨午6時分別有8人、44人及3人在薄扶林傷健營、伸手助人協會樟木頭老人度假中心及亞博館檢疫。據本報統計，救世軍隆亨長者之家及深水埗敬福安老院分別49名及25名院友需檢疫，屯門康和與大埔康和分別有60多人及至少40多人需檢疫，料涉至少174人。昨有人染疫的扶康會及東華三院院舍各最多收納55或109名院友，倘全院要檢疫，已超出檢疫牀位上限。

林正財：或先送院友方艙檢疫

安老事務委員會主席林正財承認，合適院友檢疫的設施難求，冀能在亞博館增加更多牀位，如短期多間院舍爆疫，檢疫設施不足應付時，當港版方艙醫院落成，或要先送院友到方艙醫院檢疫。他較擔憂部分私院環境及管理較差，爆疫風險較高，建議社署先安排私院員工檢測，加強巡查院舍防感染措施。

長者檢疫牀位不足，接收確診者的醫院病牀亦告急。至昨午負壓隔離病房佔用率升至最高83%，逾百人仍等候入院。消息稱，政府有考慮其他選址作臨時醫院，包括體育館和會展。另據了解，政府亦有考慮找體育場地作檢疫設施，包括處理或暫存檢測樣本等物流用途，民政當局有向食衛局提供可用的室內室外場地名單，包括大球場，食衛局暫不考慮使用。

新界南動物中心作動物檢疫

確診及緊密接觸者急增，連帶漁護署為其寵物檢疫及獸醫學監察的數目亦大增，今起啟動新界南動物管理中心作另一動物檢疫設施。

（疫情第三波）