官員籲趁機戒煙 煙民：仍會偷食

政府昨宣布修訂法例第599I章，擴大「口罩令」，任何人身處公共交通工具、港鐵站內，不論室內或室外的公眾地方，均必須戴口罩。措施周三凌晨零時生效，為期7日。食物及衛生局常任秘書長（衛生）陳松青表示，違者須繳付定額罰款2000元或最高5000元。他又提到，未滿2歲及有合理辯解者可獲豁免，後者包括飲食、服藥、身體及精神上有殘疾，以及要避免身體受到傷害等，但不包括吸煙；陳並呼籲市民「盡可能趁呢個時候戒煙」。

衛生署衛生防護中心及後亦於facebook專頁上載戒煙廣告，稱「除罩食煙摸口摸鼻，病毒隨時乘虛而入」，呼籲市民致電有關熱線戒煙，並稱經評估後合適者可獲郵遞免費藥物，毋須外出亦可戒煙。

對於政府強制戶外公眾場所戴口罩，做運動及吸煙不獲豁免，煙民麥先生稱，有關限制實施後仍會偷偷地吸，被票控就交錢，批評政府准許買煙但不准吸煙是不合理。另一煙民黎先生亦表示，戶外空氣流通不易感染，限制室內地方戴口罩便可，批評有些地方設置吸煙室沒受限制，為何限制戶外吸煙。

耍太極市民稱會減到公園

杏花邨海濱長廊昨午不少人做運動，有市民戴口罩散步，亦有跑步市民拉下口罩。每日到公園耍太極的周女士稱，周邊無人時會除口罩耍太極；又稱雖然限制對她有影響，但因疫情嚴峻，贊成加強防疫措施，周三起會減少到公園。

（疫情第三波）