張建宗：不少人不煮食 禁足如宵禁不貿然推

張建宗說，禁足令或居家令都是相當嚴厲的措施，外國很多地方如墨爾本等實施「禁足令」，是不准市民外出，差不多等同宵禁，在港不可貿然實施，而這亦反映政府張弛有道的政策，一方面禁止堂食，但外賣服務繼續，市民仍可在家用膳，認為現時做法恰當。

翻查紀錄，政府因應疫情爆發，今年3月29日起實施《預防及控制疾病條例》第599G章，禁止多於4人在公眾地方聚集。後來疫情放緩，政府於5月放寬至8人，6月再放寬至50人，食肆更取消同桌人數限制；惟踏入7月初第三波疫情爆發，政府先由7月15日起收緊至4人，昨再宣布周三起收緊至2人。張建宗表示，同住者或同一交通工具上者，即使多於2人聚集也可獲豁免。

梁子超：單限社交距離不足夠 應加快檢測

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，限聚令收緊至2人、室內及室外公眾地方強制戴口罩等措施有助減低傳播風險，但現時戴口罩覆蓋率逾九成，仍出現爆發，認為單靠限制社交距離不足以紓緩疫情，呼籲市民在人群聚集地方不應除口罩吸煙和飲酒，政府亦應加快檢測，盡快識別確診者。

（疫情第三波）