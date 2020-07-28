恐生意跌八成 飲食界促救亡 黃家和：料7000食肆提早關門停業

西餐廳：難做外賣 故暫停營業

荃灣餐廳Burger Land專賣漢堡，該店員工稱以往晚市較午市旺場，禁晚市堂食後，晚市生意跌至午市一半，相信全日禁堂食影響更大，擔心要再削人手，但因要交租和出糧，估計不會暫停營業。同區西餐廳Sol house經理洪先生說，晚市禁堂食後生意跌六至七成，「西餐較少人買外賣，難做外賣生意」，若午市禁堂食，或會暫停營業。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，政府禁晚市堂食期間，飲食業生意與去年比較下跌六成，損失約50億元生意額；再推全日禁堂食，7日將令失意額按年跌約八成，損失約16億至20億元，一旦禁令再延長7日，料飲食業兩周會損失40億至45億元。他又估計，將有7000間食肆提早關門或暫停營業，促政府下月中前向飲食業發放資助金救亡。

張宇人：業界被污名 林瑞華促再推抗疫基金

行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人稱，對政府收緊限聚令及全面禁堂食感沮喪，認為飲食業被污名化，希望政府有新措施助業界渡難關。與張宇人競逐飲食界議席的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，要求政府立即推出第三輪防疫抗疫基金，以支援業界。

麥當勞回應稱，全日暫停堂食期間不會縮短營業時間，並維持外賣及麥麥送服務。大快活集團表示會配合政府防疫措施，加強全日外賣服務，暫未計劃縮短營業時間。外送平台Deliveroo發言人稱，自晚市禁堂食後，平台已向外賣自取顧客提供七折優惠，費用由平台承擔，並延長送餐時間至晚上11時半。就政府最新防疫措施，平台今日再公布支援餐廳外賣、方便顧客的措施。

（疫情第三波）