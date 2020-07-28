堂食全面禁 口罩令擴戶外 運動吸煙不豁免 限聚2人 專家料見效較慢

為慈雲山4萬屋邨居民檢測

自本月初爆發第三波疫情，政府多番收緊防疫措施，過去個多星期更兩度「加辣」，包括昨日首次將限聚令收緊至2人，並首次規限戶外強制戴口罩。政務司長張建宗形容此為張弛有道，根據實際情况放寬或收緊，政策並非「前後不一」。他又稱政府推行防疫措施，除考慮防疫，亦要顧及經濟及市民承受力，三者之間要取得平衡。

張建宗：政策張弛有道 非前後不一

政府昨主要公布4項措施，全於明日凌晨起實施，為期7天，至下星期二，當中包括將強制戴口罩範圍，由室內公共場所擴展至室外公眾地方；食肆禁堂食擴至全日，商場內美食廣場（Food Court）亦要關閉座位；俗稱限聚令的《預防及控制疾病條例》第599G章，由4人收緊至2人，同住者或乘搭公共交通可獲豁免。

港府亦將體育處所及泳池納入《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》第599F章「表列處所」，須關閉；其他已納入599F處所包括遊戲機中心等，仍須暫停營業。

籲打工仔買飯返辦公室

稱郊野公園進食沒限制

被問到全日禁堂食會否對部分必須在外用膳的打工仔造成不便，以及如果在街上、公園吃飯是否違法，張建宗稱希望市民包容，建議打工仔可買飯盒回辦公室進食，至於其他地方，他稱「郊野公園（公園）是否可以？我們沒有限制，但當然不能構成環境污染，到處亂扔飯盒等」。

張建宗形容，今次疫情是過去半年最嚴峻，未來兩至三星期是關鍵，希望市民忍讓。他又呼籲全港僱主盡量容許僱員在家工作，減低打工仔出外排隊購買食物造成人群聚集。不過他說港府不會貿然推行「禁足令」。

許樹昌籲私人企業安排在家工作

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，以目前疫情發展，全日禁堂食措施是「應該做」，否則市民與朋友或同事一同進食及傾談時，若有一人帶病毒，會導致其他人感染。至於2人限聚令，他認為等同迫使市民留家，呼籲私人企業在可行情况下安排員工在家工作。

至於疫情要觀察多久才算受控，許樹昌說第三波防疫措施是漸進式推行，與第二波疫情時一次過推措施不同，相信今次措施令確診個案回落速度會較上次的慢，難以評估需時多久。

食環控3人街市違口罩令 警發6傳票

食環署表示，昨有3人因在街市範圍內沒戴口罩，違反「口罩令」被檢控，是該署首次控告違反有關規定者。警方回覆稱，至昨日凌晨5時，接獲室內公共地方不戴口罩報案共78宗，發8次勸喻或警告，並發3張傳票；另接獲98宗公共交通上不戴口罩的報案，發29次勸喻或警告，並發3張傳票。

明報記者

（疫情第三波）

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