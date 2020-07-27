竹篙灣檢疫營設污物走廊 專裝喉管禁進出

「組裝合成」 73天建800單位

發展局長黃偉綸昨在網誌稱，政府在疫情發展初期已尋找合適選址，透過「組裝合成」（MiC）技術短時間內增建檢疫營舍，其中竹篙灣第一期約800個檢疫單位於7月18日起運作，而第二期約700個檢疫單位料於9月完工，工程部門正為竹篙灣額外增建的2000個檢疫單位做前期準備。

建築署長林余家慧表示，以竹篙灣第一期檢疫營舍為例，土拓署做土地平整等工程時，承建商同步設計營舍，完成後交廠房展開每個組件的生產及組裝工序，包括室內裝修、屋宇設備、家俬電器裝置等均在廠房完成，組件運到工地時只需裝嵌起來完成接駁，大大縮短工地施工時間。

林余家慧說，為確保檢疫設施衛生安全達最高水平，兩行營舍之間分別設「污物走廊」和「潔淨走廊」，其中「潔淨走廊」供職員及檢疫者使用，「污物走廊」則裝有排水管和通風管等，除工作人員外嚴禁進出，以減低感染風險；而通風管設計亦較法例規定嚴謹。

她續說，因應全球疫情不斷變化，物料供應如MiC組件的生產、跨境運輸、天氣因素等，均影響工程進度，各部門與承建商努力追回施工進度，其中建築署負責的竹篙灣第一期檢疫單位前後用了73天完成，較原定提早兩天。

（疫情第三波）