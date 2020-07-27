林正財：今波過後 措施難鬆回6月時

巡查院舍留空間 免員工「湊人數」跨院

林正財在無綫電視節目《講清講楚》表示，政府抗疫措施「張弛有度」，採用精準措施，而非用封城、禁足令等手段；政府汲取教訓，「放鬆措施時不可太鬆，反彈力度好大」。他說，跨過第三波疫情，社區防疫措施如限聚令等，不可放鬆到5、6月水平。他稱，有專家認為除非有超級傳播者，相信疫情可在未來兩三周紓緩，叫市民不用太憂心。

多間安老院爆疫，林正財說情况令人擔心，因本港有很多小型牌照院舍，環境狹窄、員工少，易引起爆發。他稱社署會提供空間，容許院舍不為「湊人頭」叫員工跨院工作。林認為安老院日後不應全面開放探訪，而是以「定時定點定人」形式，或多用科技探訪。

飲食業冀第三波後重開晚市堂食

飲食業在限聚令等措施下首當其衝。餐飲管理協會會長楊位醒希望第三波疫情後至少重開晚市堂食，但認為「日日百幾單，第三波唔係咁易過」，即使短期內重開「我們也怕」。他形容食肆接近停擺，不少東主向業主商討減租，「好多都只是商討中，沒有結果」。他估計第三波有二三百間食肆結業或面臨結業。

政務司長張建宗在網誌稱，如疫情轉壞，政府會進一步限制處所營業和減少市民出外空間；但現階段無意推「居家令」或「禁足令」。

（疫情第三波）