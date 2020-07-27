區議員促船員跨境童停豁免

報道指有船員未知結果即市區消費

昨仍有船員於大角嘴海輝道公園公眾碼頭上岸及登上駁船。由德國駛往新加坡的船上有10多船員抵港，一名俄羅斯籍船員向本報稱來港前已接受檢測，結果呈陰性，又說公司要求他戴口罩。該船員上岸後登上公司安排的旅遊巴往機場，稱在機場處理完出入境手續就離港。昨另有10多菲律賓籍船員於海輝道公園等待登上駁船，其中一名船員說，上周五來港後已在機場留下深喉唾液樣本，檢測結果交予公司，在港期間須留酒店，並有專車接送到碼頭登船。

不過，《蘋果日報》報道，多名船員昨抵港後在社區活動，包括去深水埗新高登電腦廣場等地方消費。

荃灣區議員譚凱邦稱，外國船員來港換班時獲豁免檢疫，在機場留下深喉唾液樣本後毋須等病毒檢測結果便可離開，擔心他們由抵港到上船接班期間或進入社區。譚與多區區議員要求政府中止最少16類人豁免檢疫，包括船員、跨境學童及中港營商者，又認為政府周三才收緊豁免檢疫「慢三拍」，促請當局盡快實施，以免疫情加劇。

（疫情第三波）