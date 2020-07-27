「豁免檢疫」收緊 限海空抵埗未限陸路 客船非裝卸貨船禁換班 政府：全停免檢不符公益

換班船員機組須交檢測證明

「點對點」往返機場

現時有33類人獲豁免強制檢疫，包括對供應香港正常運作或港人生活所需物品或服務屬必要的人士、機組人員、上市公司董事等（見表）。政府昨日宣布，周三起暫停客船及沒有在港處理貨物裝卸貨船船員換班；須換班的離船船員在船停留香港期間須留船上，直至獲安排交通工具直接往機場返回目的地國家。來港裝卸貨物的貨船換班船員、機組人員及其他經機場到港的豁免檢疫者，要在離開出發地前48小時內新冠病毒檢測呈陰性。

航空公司必須為機組人員提供點對點交通安排，禁止機組人員使用公共交通工具來往機場和其下榻地方。同時，航空公司須確保機組人員於指定地點自我隔離。不過，經陸路到港者暫不受影響。

周三生效 稱外國疫情飄忽高風險

政府昨深夜發稿解釋，近日機組人員和船員確診數字增加，故昨公布收緊安排，而因有航班和船已停靠本港，故該安排周三才生效。發言人又強調，「全面停止豁免強制檢疫安排不符合公眾利益」，稱過去數月逾20萬名從中澳台入境者中無出現確診個案，但13萬名來自其他國家的入境者則出現728宗確診，認為任何管制措施均需考慮流行病學證據，「對不同類別人士採取不同措施是合理的」。

是次收緊措施主要針對經航空及海路入境者，陸路暫不受影響。徐德義表示，目前內地疫情較穩定，外地不同國家的疫情則較飄忽，風險相對高，故先收緊航空及海上入境者要求。徐德義續說，不少物資經航運及空運抵港，若強制所有人檢疫，對運作有很大影響，新措施已加強檢疫要求，減低輸入個案風險，豁免檢疫的安排考慮到民生需要。

林正財：免檢多運食物司機 深圳嚴限

對於豁免檢疫是否存漏洞，行政會議成員林正財昨於無綫電視《講清講楚》表示，豁免檢疫者中大部分是每日往來中港兩地、運送食物的司機，「大家不想香港沒菜沒肉吃」，稱深圳嚴格要求司機接受病毒測試。

許樹昌：做法OK 業界有時間準備

新收緊豁免措施本周三才實施，中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱做法「都OK」，可給予船公司及航空公司「少少時間」準備；而陸路抵港豁免者不需檢測病毒，他稱主要是中港司機，目前香港大學深圳醫院會協助他們檢測，相信風險不高。

至於港府昨日才宣布堵塞豁免檢疫的漏洞，是否後知後覺，許樹昌相信政府「在大氣電波聽到我們（專家）意見」，故當局於7月8日逐步收緊對經機場抵港船員及機組人員的檢測措施，不過當時無要求未有檢測報告的人不能隨便走動，相信最新措施「可解決未來的問題」。

明報記者

（疫情第三波）