富臨群組逾40人確診 衍第四代傳播

本報根據衛生防護中心截至7月25日的公開資料，分析於富臨群組相關的40人，該群組已衍生出第四代傳播，最先爆疫的是在7月11日舉辦的生日會。席上有歌手麥德羅（第1739宗）獻唱，他與出席生日會、其後因盲腸炎入住東區醫院的54歲男（第1993宗），均最先在生日會當日（11日）病發，麥當日出現咳嗽及腹瀉，其女友劉麗萍（第1783宗）則於16日病發，與劉相關的24歲女則無病徵，同告染疫。

確診男盲腸炎入東院 1人院內傳播中招

54歲東區醫院E8外科病房男患者，於病發後兩天（13日）因盲腸炎入院做手術，其後入住E8病房6天，同病格的10人需要檢疫，其中一名16日出院的41歲男子持續發燒，回院檢測後確診，醫管局相信屬院內感染。與E8男病人相關、並出席生日會的另有3人，當中81歲男（第1952宗）傳染給同居峻峰花園的40歲男（第1988宗），40歲男其後傳染予柴灣印刷廠的同事（第2144宗），而同事再傳染60歲男（第2288宗），與本港早前逾百人染疫的酒吧群組一樣，涉及第四代傳播。

根據衛生署資料，E8男病人與當日到富臨進食的屯門醫院眼科中心42歲女文員（第1743宗）有流行病學關連，即有互相傳染可能，中心相繼有3名員工確診。

參加生日會 卓爾居六旬漢傳染8人兩家庭

另一參加生日會、居於屯門卓爾居3座的61歲男（第2374宗）傳染8人，涉及兩個家庭，包括與其同住的卓爾居49歲女（第2154宗）、25歲男（第2176宗）以及24歲女（第2177宗），而居於屯門友愛邨愛信樓的58歲男（第2421宗）亦被61歲男傳染，其同住的4人亦陸續染疫。

（疫情第三波）