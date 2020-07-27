上水屠房多兩人中招 欄區員工加派保護衣

食衛局：可保持活豬供應

上水屠房繼前日一名欄區員工初步確診，食環署昨再公布有兩人初步確診，當中一名欄區員工因其所住大廈有確診個案，經衛生署檢測獲告知染疫，他自7月18日起留家；另一新增個案為牲口買手，前日最後到屠房上班。食環署稱，在24日知悉首宗個案後，除恆常「日日清」的清潔消毒工作外，已在過去3日每日加強清潔辦公室、休息室及公用設施等，另由前日起每天額外為在欄區的員工派發保護衣。食衛局副局長徐德義昨在記者會稱，上水屠房管理層會配合當局做流行病學調查。他說本港有兩個屠房可調配，可保持活豬供應。

屠房職員居內地豁免檢疫

許樹昌料本地感染

目前獲港府豁免入境檢疫的33類人中，包括居於內地的上水屠房及食用牲口進口商職員，據食環署上月回覆，這類人合共49名。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，市民買豬肉後會煮熟才吃，不擔心會因豬肉受污染而感染人。他相信屠場的人染疫與社區有關。

屯門男警及青衣南消防隊長初步確診

此外，駐守屯門分區的48歲男警員初步確診，他7月24日最後上班，同日感不適，與市民接觸期間有戴口罩；青衣南消防局累計4名消防員染疫，新增的消防隊長曾於20日巡查強制檢疫者，其間沒駐守檢疫中心，他最後於24日當值，翌日初步確診。

社署表示，一名在資訊系統及科技科九龍灣宏天廣場辦事處工作的助理社會工作主任前日確診，最後上班為7月17日，其辦公地點不對外開放，工作時有戴口罩。

（疫情第三波）