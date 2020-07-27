今波10院舍失守81人染疫 許樹昌：病毒廣泛入侵 促長禁探訪及停共用員工

昨增128確診 47宗涉聚餐

本港昨新增128宗確診，累計升至2633宗確診及一宗疑似個案，另約有100宗初步確診。昨日有103宗屬本地個案，當中35宗源頭不明，其餘68宗則與早前患者或群組相關，當中47宗與親友聚餐有關，11宗涉工作地點接觸、共膳或不戴口罩。昨再多兩名的士司機確診，其中一人是經運輸署安排的病毒檢測找出。

位於深水埗元州街的敬福安老院昨有一名93歲男院友確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者住在院舍2樓，25名同層院友和職員需檢疫。她解釋，該院舍環境不適合原址檢疫，院友需遷往檢疫中心。

粉嶺殘疾院舍照顧員確診

院友須檢測 7職員檢疫

位於粉嶺、屬嚴重殘疾人護理院的香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心，亦有一名52歲女照顧員確診。張竹君稱，會向該院舍院友派發深喉唾液樣本瓶作病毒檢測，並調查有否院內爆發。香港耀能協會回覆稱，有關中心由44名職員照顧42名院友，染疫的全職起居照顧員主要執行一般照顧工作，工作時有量體溫、戴口罩及遵循會方防疫指引，其家人7月25日凌晨確診，照顧員同日下午確診。該照顧員最後於7月24日上班，共7名職員被列為密切接觸者，須送檢疫。

屯門康和累計23染疫 全院撤離檢疫

至於日前爆疫的屯門新墟康和護老中心黃金分院，群組感染再擴大，昨多6名女院友及2名職員確診，另有13名院友初步確診，累計23人染疫。衛生防護中心原只安排該院有確診個案區域的院友撤離，但張竹君昨稱有初步確診個案曾離開該區域，亦有該區域的照顧員曾到院舍其他樓層，因此決定全院包括院友及職員都需撤離到別處檢疫。

本港第一及第二波疫情均守住院舍零感染，7月5日爆發第三波疫情後，7日慈雲山「港泰護老中心有限公司」（港泰）隨即出現確診個案，是自年初本港出現疫情以來首度有安老院爆疫。翻查資料，過去20日已累計10間安老院或殘疾人院舍出現疫情，計及昨日康和護老中心黃金分院的13宗初步確診，至少共81人染疫，當中以港泰疫情最嚴重，全院37名院友中，已有34人確診，比率92%，其中4名院友死亡，另有9名職員確診。

對於接連有院舍爆疫，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，有關情况反映院舍被社區病毒廣泛入侵，因院友通常年長、有長期病及抵抗力差，形容院舍「很高危」。他表示當務之急是要維持長時間禁止探訪、改善院舍通風、替院友戴口罩及避免院舍之間共用員工，若人手不足，應有清晰更表記錄員工到訪地點，以便追蹤調查。

許：倘本周確診仍三位數增長

應全日禁堂食

至於本港已連續5日單日確診宗數破百，許樹昌稱慶幸目前每日新增個案並非「幾何級數上升」，如本周仍持續三位數增長或「斜斜地向上」，則要實施全日禁止食肆堂食。

明報記者

（疫情第三波）

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