22間普通科門診 明起免費派樽檢測

私院倡入院先驗毒 醫局憂分散公院資源

浸會、仁安及養和醫院分別要求及建議病人驗病毒，其中養和醫院指，為保障病人及醫護安全，建議主診醫生安排病人在入院前3日內測試，已由7月20日起生效。

醫管局總行政經理庾慧玲指，若市民無病徵或高風險因素，只因私人理由如想入私家醫院接受醫療服務就到公立醫院做病毒檢測，會對公院構成壓力，望能集中資源協助病徵者，以免延誤確診或造成不必要感染風險，呼籲其他市民到私院或認可化驗室檢測。

每間診所日派110個樣本包

另外，衛生防護中心擴展「加強化驗室監察計劃」至「自覺有較高感染風險及輕微不適的市民」，明日起上述市民可到指定的22間普通科門診免費領取和交回樣本瓶，過程不涉醫生診治，將試行四周。每間診所每日派110個樣本包，市民須在3個工作天內採集深喉唾液後交回診所，若遞交樣本後三個工作天內沒獲通知，即表示結果為陰性。

就報道指有酒店不向醫院人員租房間，庾慧玲呼籲酒店業界與醫護人員一同齊心抗疫，她說，醫院會為安排住宿上有困難的同事提供協助。

（疫情第三波）