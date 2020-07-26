自閉兒拒戴口罩 母遭罵「唔識湊仔」

明報記者 羅嘉凝

的士代步避人 每月花逾4000元

鄭女士早於1月已訓練2歲半的兒子戴口罩，耗了兩、三盒口罩，兒子仍是一戴上口罩即脫下且撕爛，有時會大哭大喊，兒子今年5月確診自閉症。她每周五日帶兒子由紅磡到沙田接受密集治療，曾被途人罵她「大人懂戴口罩，就不懂幫小朋友戴」、「疫情期間帶小朋友四處走」，有次一位太太更捉住她，喝令她要為兒子戴口罩，嚇得她帶兒子急急逃走。

現時她與兒子出入以相熟的士代步，避免接觸他人，單是的士費每月已逾4000元，因為她認為難以逐一向途人解釋，又想到並非每個家長都想向外人講子女有自閉症。她堅持不中斷兒子的治療，因為一旦治療中斷，進度會倒退，但隨着疫情反彈，她近日在治療中心樓下亦被保安員勸告要為兒子戴口罩。

對網民揶揄感委屈 籲勿戴有色眼鏡

早前有機構呼籲網民體諒自閉症兒童難戴口罩，反被網民聲討，鄭女士說最難受是有人留言揶揄「武漢肺炎不會感染自閉小朋友」、「自閉症不是藉口」、「根本不應帶自閉小朋友出街」。她深感委屈說：「如果換作是他們的小朋友有自閉症，他們會否仍講得出自閉症小朋友有免死金牌這種話？」

她希望，公眾多體諒有特殊需要的兒童，不要第一時間以「有色眼光」看無戴口罩的兒童。她表示，回想早前見其他小童戴口罩在公園玩，她就心痛為何自己的兒子不能戴口罩，以致要待深夜10時許人群散去，才可落公園。

香港自閉症聯盟主席余秀螢稱，因疫情嚴重，政府推「口罩令」，但部分自閉症兒童極抗拒戴口罩，令其家長倍感困擾，這兩難局面令人無奈。他希望公眾體諒，別見到有小朋友不戴口罩即出口罵父母「唔識教」。

（疫情第三波）