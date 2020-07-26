林鄭斥謠傳內地醫護赴港「別有用心」

林鄭月娥在「抗疫六月 驚濤駭浪 萬眾一心」為題的文章總結港府過去一個月的抗疫措施，稱在加大病毒檢測能力和改裝亞洲國際博覽館為臨時檢疫中心的工作上，中央都提供協助。但她說別有用心的人藉此散播謠言，稱有內地醫療團隊到本港公營醫院提供診治服務，或把港人的基因樣本送回內地等，以抹黑中央和破壞特區和中央的關係。

內地醫療團隊赴港協助抗疫之說源於香港《商報》，該報上周三引述消息稱特首林鄭月娥已向中央求助，當香港疫情惡化，醫療系統不堪負荷，即緊急調動內地醫務來港協助，更稱上海等地的醫務人員已接指令隨時赴港。

稱禁足如宵禁 影響深遠不貿然用

另外，林鄭稱網上流傳港府實施禁足令的虛假信息，形容是惡意謠傳、居心叵測，稱禁足令有如宵禁，影響深遠，港府不會貿然引用。

民建聯及工聯會昨與中聯辦副主任何靖會面，請求中央助港提高病毒檢測量及支援興建方艙醫院等。民建聯陳恒鑌會後引述何靖稱，中央願意提供所有協助，惟須先由港府提出。問到中央會否考慮派內地醫療團隊來港，陳恒鑌表示，首要工作是擴大檢測量。

陳恒鑌與麥美娟已報名參加立法會新界西直選。

（疫情第三波）