陳肇始：暫不需外援 停非緊急服務集中人手

「港版方艙」料首階段供100病牀

天水圍醫院副行政總監李立業昨在商台表示，醫管局計劃在亞博館設社區治療設施，首階段提供100張病牀，另場內需設X光、抽血及藥房等配套，人手則需要40至50名護士，以及10至14名醫生。他說人手規劃已做好評估，很多同事都願意幫忙，物資正在採購。

醫管局行政總裁高拔陞表示，醫管局暫時盡量使用現有設施，包括醫院病牀和鯉魚門度假村的社區隔離設施，但會同時籌備亞博館臨時醫院，「最快一星期時間會比較明朗」。他說若初期未能在亞博準備好X光等配套，可安排病人到其他地方接受初步評估，若X光和驗血都正常，就送到亞博館。他又說，亞博館可彈性使用，例如院舍出現爆發，長者要隔離可使用亞博館，因場館地方大，方便觀察院友情况；另亞博館也可採用鯉魚門模式，將原本在醫院留醫、病情穩定的病人轉到亞博館，騰空醫院病牀；若確診病人數目很多，則可以仿效新加坡，為病人做初步評估，若適合就直接送亞博館。

高拔陞：病情穩可轉亞博騰病牀

最快一周後時間明確

至於是否需要內地協助，高拔陞說已準備好病牀、醫療儀器等物資，人手亦可透過削減非緊急服務調配，但不排除一旦要開更多病牀，或需向內地買病牀等物資。

食物及衛生局長陳肇始接受now新聞台訪問時表示，亞博館最多可提供2000個牀位，會收病情較輕、但需要治療的病人，當局已着手準備，包括到亞博館研究感染控制設施、空氣情况等，冀本周內準備好。她又說，暫時不需要找「外援」，醫管局會暫停部分非緊急服務，以集中人手抗疫。

（疫情第三波）