警破3賭檔拘38人 部分兼告違限聚

昨凌晨零時許，新界北總區反三合會行動組人員展開代號「犁庭掃穴」行動，突擊搜查天水圍新沙江圍路一個露天停車場，搗破於貨櫃內經營的懷疑非法撲克牌賭檔。警方當場拘捕59歲賭檔男主持人，涉嫌管理非法賭檔；另拘捕年齡介乎41至66歲的10男5女，涉在賭場以外任何場所或在街道上賭博，所有人亦涉違反限聚令被票控，現正被扣查，部分被捕男女有三合會背景。行動中檢獲撲克牌、8把刀、8支壘球棍、一支伸縮棍、兩套懷疑假車牌及約1000元現金。

荃灣警區特別職務隊及反三合會行動組人員，前晚搗破位於荃灣德士古道單位的懷疑釣魚機賭檔，以及位於二陂坊單位的懷疑麻將賭檔。警方拘捕48歲黎姓本地男子及49歲蘇姓本地女子，涉嫌經營賭博場所，黎同時涉違反「停業令」被捕。兩個賭檔內12女8男賭客，涉在賭博場所內賭博，年齡介乎20至83歲。

另外，昨凌晨零時許，長沙灣分區軍裝巡邏小隊發現有人在順寧道一個遊樂場內聚集，涉嫌違反限聚令，警員向年齡介乎50至85歲的5男1女發出定額罰款通知書。

（疫情第三波）