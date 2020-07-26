公園屋邨多聚賭 兩署限聚零檢控 議員批「軟弱無力」 康署房署：先勸喻

食衛局回覆本報查詢稱，口罩令實施當日至昨凌晨零時，各執法部門共巡查28,955次，發出179次勸喻，5宗檢控全來自警方。至於限聚令（第599G章），截至昨凌晨零時，警方發出1203張告票及檢控15人；康文署及房署分別巡查了201,251及199次，兩部門均無發出告票或檢控。綜合本報昨日觀察及多名區議員資料，多區公園及屋邨都有人涉嫌違反限聚令，康文署回應表示，按照相關指引，會先上前勸喻，如勸喻不果或重犯，才會執法和檢控。房署同稱會先勸喻，在有需要時執法。

屋邨近10人聚賭 部分無戴口罩或拉低

記者昨午到沙田沙角邨觀察，在中銀分行對開有蓋行人通道發現10多名男子聚賭，分別坐在3枱玩牌九，部分人無戴口罩或將口罩拉到下巴，亦有人戴上口罩及面罩，現場未見保安巡邏，其中一枱用摺枱遮擋。

荃灣區議員岑敖暉前日到荃灣公園海馬亭觀察，發現約10人聚賭，部分人無戴口罩或吸煙，公園管理員勸喻不果；涼亭內圓石桌其時已用黑膠袋及膠帶圍封，石桌亦貼上告示表示暫停使用。岑致電荃灣警署報案，但現場疑有人把風，聚賭者於警車到場時收起賭具及清理煙頭，無人被捕或被票控。

本報記者昨午2時許在荃灣公園觀察，發現3名老翁於涼亭玩「十五湖」，記者上前欲查詢，3人即散開。記者下午5時許再到場，發現3人仍在玩「十五湖」，均拉低口罩。

葵青區議員梁錦威稱，葵涌邨內一些休憩處常有人聚賭，高峰時約20人聚集，部分人無戴口罩，更有人隨處吐痰及吸煙，近日投訴增加。梁上周三到場亦發現20多人聚賭，警方接報到場，聚賭者四散，無人被捕或被票控，地面遺下垃圾及煙頭。記者昨午到場觀察，未見有人聚集。

口罩令5檢控 林卓廷批欠阻嚇力

立法會議員林卓廷表示，口罩令實施10天僅5宗檢控屬執法不力，阻嚇力不夠大。翻查《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，室內公眾地方指有天花板或上蓋，以及至少50%面向被圍封。林卓廷認為本報走訪的地方，包括公園涼亭及公屋通道雖有上蓋，但不算一半面向圍封，不屬「室內地方」，但認為如疫情再惡化，政府或要考慮收緊口罩令，延伸至室外部分地方。他又認為限聚令實施多月，康文署及房署零票控屬「軟弱無力」，又說警方發出千多張限聚令告票，一半屬打壓示威者。

警：少室內巡邏 執法靠收投訴

有警區指揮官表示，口罩令主要在商場及交通工具等實施，警方甚少到室內地方巡邏，主要靠收投訴，但大部分人在警察到場前均戴回口罩。警方有向前線發放執法指引，但新法例實施時，警方盡量避免在一些不清楚是否屬室內的地方執法，改為以限聚令檢控。

明報記者

（疫情第三波）