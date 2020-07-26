深珠撤港互認隔離 許樹昌促暫停海員來港換更

籲留意外地檢測報告有造假

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台節目重申，政府豁免海員檢疫是漏洞，據他統計，自7月8日政府要求機組人員和海員驗病毒以來，已有最少17名機組人員和23名海員確診。他認為，現時本港疫情嚴重，政府應暫停海員來港換更3周，亦可仿效新加坡要求海員抵港後48小時內上船離開，或要求海員未有檢測結果前要隔離。他又說，即使政府已要求海員來港前要有48小時內的病毒檢測報告，但要留意當地檢測水平，例如有報道稱孟加拉有醫生因病毒檢測證明造假而被捕。

業界贊成入境海員須戴手帶隔離

香港定期班輪協會主席Roberto Giannetta表示，據港府和業界協議，現時海員來港接更，若不能即時上船離開便要在酒店房自我隔離，但他不排除部分海員違反要求，應懲罰有關人士，亦贊成為入境海員戴手帶，強制要求他們在酒店房隔離。他說，近日香港疫情嚴重，業界也不希望加重醫院病牀負擔，故已要求會員暫停在香港進行海員換更3周，但不贊成政府完全取消有關安排，否則會影響該海員健康，且香港市場不大，若海員不能在香港換更，貨船或不會來港供貨，會令物價上升。

香港船東會主席Bjorn Hojgaard表示，早前已建議政府收緊船員換更安排，包括檢測後要等到結果呈陰性才放行，以及未來數周僅允許香港船隻和香港註冊公司安排船員輪換等。

另一方面，內地進一步收緊從香港入境內地旅客的限制，深圳市口岸辦公室和珠海市商務局分別在前晚深夜和昨日早上發通告，稱暫停實施「金策」，在香港完成14日隔離檢疫後24小時入境內地，仍要再接受14日隔離。

（疫情第三波）