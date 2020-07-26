大型超市無探熱 爆疫街市多入口「不設防」 仍有檔販沒戴口罩 食環稱會跟進

為減少到街市，市民謝女士稱，已買了好多凍肉，一周只到街市買一次新鮮菜，「一買完就馬上走，只去熟悉的檔口」。另一主婦馮太則稱，以往每天都會到街市，現在「怕污糟」改為一周去兩三次。

食環署昨指已在人流較多的牛池灣、牛頭角、紅磡、北河街、大成街及大角咀等多處街市設體溫探測系統，其他人流多的街市會陸續加設，部分街市員工替顧客探熱；該署亦向檔戶派口罩等，並在電梯大堂及公磅附近等地方擺放搓手液。不過，設4個入口的北河街街市，昨只有一個入口可探熱，其體溫探測系統的攝錄器連接一部電腦，由一名職員看守。

袁國勇倡改善通風及用八達通

另一食環署街市的北角渣華道街市有兩個入口，其中一個設體溫站。記者昨午在場內觀察15分鐘，見8名攤販無戴口罩，其中兩人分別正用膳及飲水，另一人正睡覺。食環署職員在記者查詢下表示會跟進。此外，北角港運城Taste及北角健威坊惠康，以及領展旗下的小西灣本灣街市均有酒精搓手液，但出入口不見量體溫設施。

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，入場應要探體溫、搓手及戴口罩，長遠應改善通風系統，並改用八達通。行政會議成員林正財則稱，據了解，專家與食衛局商討要求超巿及街巿對進入者做上述3項防疫措施多時，大型上巿公司有能力做到，尤其是兩大集團，政府呼籲巿民合作，商界不可置身事外。他說，若超巿繼續不理會呼籲，會要求食環署到場取環境樣本，一旦檢獲新冠病毒，衛生署長可按599章要求封舖，再不然就要考慮立法規定超巿做足措施。至於街巿，林認為擁有最多私營街巿的領展應做好該3項措施，街巿入口多，可透過圍封部分入口管制人流。

林正財：倘超市不理防疫呼籲 採樣檢病毒可封舖

領展回覆，7月中起大型街市及位於病毒傳播風險較高地區的街市，如慈雲山街市、樂富街市等，出入口已裝探熱設備；政府規定室內須戴口罩後，領展加強街市巡邏；不少街市檔已採用電子支付平台。

領展：高危地區街市有探熱設備

基滙資本旗下負責營運屋邨商場的民坊發言人稱，已在旗下街市主要出入口設防疫站，備體溫測量器，一直鼓勵商戶用電子支付。

（疫情第三波）