36歲女確診前遊遍17處 多打卡點 船河聚會有人中招 慶回歸及富臨群組續擴大

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台稱，現時持續擴大的食肆群組，很多都是政府新措施前的聚會，他認為可再觀察一周，若確診持續高企，就應考慮全日禁堂食。他在商台說，明白部分長者難改變生活習慣，「我媽咪都係唔出街就唔安樂」，建議他們到跟足防疫指引的食肆，且不進食時要戴好口罩。

許樹昌：疫情無減應全禁堂食

昨新增患者繼續有涉及飲食業，包括一名尖沙嘴酒吧Superstar Live Music Lounge的員工。另有一名灣仔雅園餐廳小廚員工，以及一名西營盤街市菜販確診。

現有確診者四出活動，為衛生防護中心的追蹤工作添困難。綜合衛生防護中心網頁，一名36歲女子（第2099宗）於7月14日發病，於22日（確診日）或之前曾到港九新界17處，包括沙田海澄軒海景酒店及旺角帝京酒店，6間食肆則包括中環國際金融中心商場「Duck & Waffle」、灣仔「The Mercury NOC Coffee Co.」、沙田「伙食工業」等（見表），多為潮流「打卡」熱點餐廳。

張竹君：患者為文職 活動較多

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名女患者並非速遞員或外賣員，而是文職人員，「比較多活動」。該女子7月14日感不適，17日提交口水樣本，張竹君指她等候逾3日也未獲通知，而「發病後都去過好多地方」。張竹君呼籲市民減少活動，留在家中。

部分確診者同赴慶回歸及富臨宴會

另外，旺角稻香慶回歸群組昨增4名出席者確診，屯門富臨生日宴會亦增3宗，其中一人為的士司機。張竹君表示，留意到有確診者曾去稻香宴會，亦去過富臨宴會，有些是唱歌表演者，當中有人去過其他聚會，例如西環德記。她指出，在這些大型聚會，「大家好開心唱歌都容易引起傳播，希望大家將來避免，有好多個案都去過兩個聚會。」

城市花園死者與慶回歸個案有關

張竹君日前提到，已離世的北角城市花園確診者（第1707宗），與居於美松苑的61歲女患者（第2348宗）一同出席西環德記晚宴。死者亦與曾去稻香慶回歸晚宴的69歲女子（第2260宗）有流行病學關連。

必勝客肯德基同有職員確診

另外，香港必勝客昨公布，上周五（24日）晚獲悉一名置富分店的兼職外送速遞員確診，其最後上班日期為7月19日，過往上班均有檢測體溫，並全程戴口罩等。置富分店將暫停營業，徹底清潔及消毒，並全數銷毀該店內所有已開封的食材或經過處理的食物。

肯德基荃灣悅來坊分店亦有一名兼職員工確診，其最後上班日子為上周一，其間沒體溫異常及身體不適紀錄，分店已關閉清潔消毒，會全數銷毀店內所有已開封或經過處理的食物。

明報記者

（疫情第三波）