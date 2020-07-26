康和增9宗 新墟村民：院友常外出

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，康和護老中心黃金分院增一名院友確診，另有6名同一病區院友初步確診，除了一名52歲女護理員早前確診，另2名工作人員初步確診，約20名院友要搬離檢疫，約5、6名工作人員需檢疫。張指，康和有不同樓層及樓宇，受影響的屬其中一幢的地面樓層，會檢疫約20名受影響院友，而該處有指定員工，沒有共用員工。

另外，屯門聖公會福利協會康恩園亦有一名居住者（#2488宗）上周四不適，昨日確診，因他可自己出入院舍，需再做追蹤調查，未知該院有多少人要隔離。康恩園昨稱，康恩園7樓中途宿舍會員確診，而院舍住有精神復康、嚴重智障和肢體障礙人士，分佈不同樓層，已通報全院和家屬，並採取防禦措施。

屯門復康院舍增1宗 同層73會員

康恩園昨深夜補充，7樓有73名會員，會原房隔離，各樓層有人手編制安排，遇突發事故，樓層間會彼此支援。有康恩園員工指該確診者是28歲男子，鮮有外出，本月22日出外見工，23日凌晨不適，當晚檢測偏陽性，25日確診，7樓一般每間房有7人居住，同層約10名職員可如常返工放工。該員工稱，最擔心院舍的中央冷氣會將病毒傳不同房間及樓屋，又指防護中心昨並無派員到場。

對於屯門是否已成重災區，張竹君指多區有確診個案，香港很細，市民可自由走動，難以評論哪區是否重災區。張又提到大圍的救世軍隆亨長者之家增3院友確診，連同早前已確診的一院友、一清潔工、一廚師共6人確診，49名院友轉到伸手助人協會樟木頭老人度假中心檢疫，密切接觸者需要到檢疫中心。

東方康和鄰近康和 職員：暫無人不適

康和位於兩層高樓房的地下，上層為民居，昨日院友在露台位置拉下口罩閒坐。居於該院舍樓上的居民表示擔心，不時見康和的院友走出院舍散步，有院友走到鄉口的停車場，亦有院友在樓梯間小便，而附近一向污糟，常有老鼠出沒，家中窗戶需長期關閉。

康和旁有東方康和護老院，該院職員表示，雖然兩院鄰近，但無共用員工，現時東方康和無員工或院友不適。

協會：院友習慣散步 增爆疫風險

安老服務協會委員李輝表示，這類村屋型院舍為數不多，估計全港僅40至50間，涉逾1000名院友，大多在古洞、石仔嶺等新界位置，這類院舍一般面積大、通風好，但院友自由出入增染疫風險。安老服務協會主席陳志育指新界區院舍環境空曠、低密度，不少院友有外出散步習慣，在疫下亦難以阻止，增加院內爆疫風險。

安老事務委員會主席林正財重申，不鼓勵院友隨意出入院舍，免增加院內爆疫風險，促社署趁今次疫情加快取締這類開放式的村屋院舍。

（疫情第三波）