百人等入院 確診者衝急症 女子確診未能送院 需與3家人同住兩日

昨增133宗確診 初步確診逾百宗

本港昨增133宗確診，累計至2505宗確診個案和一宗疑似個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診非常多且呈上升趨勢，非常擔心疫情能否受控，如大眾不合作，將非常難控制疫情。昨增126宗本地及相關個案中，60宗屬源頭不明。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，目前源頭不明個案比例高，這類個案難追蹤密切接觸者，預期疫情「持續爆一段時間」。

確診者湧現增加公立醫院壓力，昨有993名病人在公院隔離，包括835名確診者，一線隔離病牀和病房使用率分別為78.9%和82.6%，創第三波疫情以來新高。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨午在記者會指，有100多名病人正陸續安排送院，但無提供病人輪候所需時間。

確診者接觸者眾，連帶檢疫壓力增大，昨有1821人在4間檢疫中心檢疫，剩382個單位可即時使用，即只尚餘14%單位。3個安老院舍臨時檢疫中心──傷健協會賽馬會傷健營、 樟木頭老人度假中心及亞博檢疫中心分別可容納約40、60及100人，至昨傍晚共51人檢疫。

乙明邨患者氣促 向議員求助始送院

在隔離病牀供不應求下，沙田乙明邨明耀樓38歲女病人7月22日獲通知確診，3名同住家人包括父母需入檢疫中心，等候期間4人要同住兩日，至24日下午家人才獲送檢疫中心，仍待入院的38歲女病人開始發燒、氣促和骨痛等，同日晚上深夜致電區議員求助。協助她的沙田區議員丘文俊指，病人氣促厲害，故助她叫救護車，於約25日凌晨送院。

丘批評，將確診者與家人留在同一公屋單位增感染風險；若有確診者與家人不聽指示離家，更會增社區風險，促民政事務處為等入院者和檢疫中心的市民上門派飯、提供家居防疫資訊。

有公立醫院內科醫生指出，現很多時沒牀位，確診者急不及待會「衝關」到急症室，「超級多人衝，（近日）10個有8個都是衝關入院」，有人衝到入來說已等了兩天，「今日（即昨日）我本來等收一個病人，豈料等極等不到，原來他靜雞雞去了另一間醫院，搞亂了分配，急症室都淪陷」。他表示，部分病人不想傳染給家人，「又驚再等下去會無牀，於是去衝關，好似搶廁紙一樣」，面對大量病人，現唯有動用兒科病房收成人。

許樹昌：同住無獨立廁所如鑽石公主號

許樹昌指，家人和確診者共處一室且無獨立廁所情况不理想，猶如「鑽石公主號」般傳播風險高；如離家走到社區，如自行走到醫院期間或將病毒傳開。許呼籲病人耐心等候，不要自行離家；若出現氣促、氣喘，會令人擔心是否有呼吸衰竭迹象，病人應致電衛生署查詢需否提早入院。

醫管局行政總裁高拔陞昨在商台表示，「過去一星期有不少日子（一線病牀）差不多全滿」。他又說，知道有病人確診後等待一段時間才能入院，情况不理想，感到不好意思，會優先送有病徵者入院。該局正籌備亞博館臨時醫院，他指「最快一星期時間會比較明朗」。

庾慧玲指會安排嚴重個案先入院，昨有130名病人轉到二線病牀，另有46名病人轉到鯉魚門社區隔離設施。

明報記者

（疫情第三波）

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