摒棄接觸政策 美卿倡建聯盟「改變中國」 指習「極權意識形態信徒」 外交部斥謊言大雜燴

中國外交部發言人汪文斌昨稱，蓬佩奧言論「罔顧事實，顛倒黑白，充斥意識形態偏見和冷戰思維，是美國政府高官近期密集炮製涉華政治謊言的『大雜燴』」。他強調在社會制度上，「中國無意改變美國，美方也改變不了中國」。另一發言人華春瑩在Twitter以中英雙語，批評蓬佩奧言論「表明他想把自己塑造成21世紀的杜勒斯（冷戰初期美國國務卿，以反共著稱），在一個全球化的世界對華搞新的十字軍東征。他的所作所為形象地展現了什麼叫『蚍蜉撼樹』」。

演說屢點名中共 回應尼克遜政策

美國總統尼克遜1972年訪華破冰，被視為「接觸政策」的開端。蓬佩奧周四在尼克遜總統圖書館演講也以此為切入點，稱美國曾幻想跟中國接觸可帶來友好和合作的光明前景，但「盲目接觸的舊範式」無法為21世紀帶來自由，故須摒棄。他說不能再任由中共主導接觸的規矩，應由自由國度定調。

「應賦中國人民力量改變中共」

蓬佩奧提到，尼克遜1967年投書《外交事務》，已提醒「直至中國改變前，世界不會安全」，表示當中關鍵是「促使北京改變」。蓬佩奧說，尼克遜曾擔心世界向中共開放或造出「科學怪人」，這擔憂已成真，稱美國過去的接觸政策只令中國佔便宜。他強調，中美意識形態有基本差異，提醒須牢記中共政權是「馬列政權」，「習近平總書記是已破產的極權意識形態的真正信徒」，稱中共從未忽略雙方政治和意識形態的基本差異，華府今後也同樣不能忽略這點。

他強調「促使中國改變」的重要，稱美國等「喜愛自由的國度」必須這樣做，第一步是扭轉美國人和伙伴對中共觀感，即不能再將中國政府和受中共資助企業當作正常和守法的國家或企業。華府還必須「與中國人民接觸，並賦予他們力量（engage and empower）」，以改變中共行為，但也不能靠中國人民獨自擔責，自由國家也要出手。

重提意識形態分歧 交往「須基於不信任」

蓬佩奧一再將中國跟冷戰時期的蘇聯比較，引述已故總統列根所說跟蘇聯打交道是基於「信任但要查證」（trust but verify），「但與中共打交道，我會說必須基於『不信任，也要查證』（distrust and verify）」。

蓬佩奧承認中蘇有不同，中國已深入融合全球經濟，但強調「北京依賴我們多於我們依賴他們」。他否定再用昔日對付蘇聯的圍堵策略，稱現今面對的是前未所見的複雜新挑戰，「蘇聯被隔絕於自由世界之外，共產主義中國已在我們之間」。

他稱華府無法獨自面對挑戰，提到聯合國、北約、七國集團、20國集團，經濟、外交和軍事力量的結合肯定足以應對這一挑戰，又說「也許是時候結合看法相近的國家組成聯盟，一個新的民主聯盟」。