中國關成都美領館 白宮促停報復 外交部：責在美方 仍盼合作共贏

白宮國安會發言人昨日回應時稱，美方要求關閉中國駐休斯敦總領事館，旨在保護美國知識產權和美國人的私人資訊，呼籲中共停止這些惡意行動，而非展開「以牙還牙的報復（tit-for-tat retaliation）」。

中國外交部昨日近中午於官網宣布，上午已通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，要求該總領館停止一切業務和活動。外交部稱，中方舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，中美之間出現目前的局面，責任完全在美方；又再次敦促美方立即撤銷錯誤決定。《環球時報》總編輯胡錫進其後在微博表示，據其了解，按照對等原則，中方也給了美方72小時實施關閉。這意味香港時間下周一（27日）上午，美駐成都總領館須關閉停運。

指領館人員干涉內政：美心知肚明

外交部發言人汪文斌昨午在記者會表示，美方駐成都總領館一些人員「從事與身分不符的活動」，干涉中國內政，損害中國安全利益，中方已多次提出交涉，「美方對此心知肚明」。中新社報道，中國國務委員兼外長王毅昨與德國外長馬斯視像會議時稱，美方目的是企圖徹底打斷中國的發展進程，但中國仍希望與美國實現不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏，「但我們必將堅定維護國家主權和民族尊嚴，堅定維護自身正當發展權利，堅定維護國際關係基本準則。中國不會隨美方起舞，但也絕不容美方胡來」。

民眾聚領館外 一男放爆竹被捕

消息公布後，央視罕有直播美駐成都總領事館外情况，大批網民觀看。網上圖片顯示，不少市民亦在領館周邊駐足，館外部分路段有交通管制，公安及消防車輛戒備，亦有武警巡邏。「觀察者網」報道稱，一名白衣男子在領館門口放爆竹，其後被警方拘捕。

美國下令關閉中國駐休斯敦總領事館的同時，亦正安排外交人員回到中國。路透社引述美國國務院內部消息稱，一批外交人員當地時間周三（22日）傍晚乘包機由華盛頓飛往上海，往天津、北京和廣州的包機也即將出發或在計劃。

今屆死線 休斯敦總領事：維持運作

另邊廂，據傳媒報道，中國駐休斯敦總領事館關館限期為本港時間今凌晨5時，總領事蔡偉接受美國政治新聞網站Politico訪問時說，總領館會維持正常運作，直至另行通知，同時會為最壞情况做好準備。報道稱，倘中國政府拒絕關館，將是史無前例。汪文斌昨亦稱，休斯敦領館仍在運作。

《環球時報》引述中國社科院美國研究所研究員呂祥分析稱，從對抗中國角度，特朗普政府有可能再下令關閉更多中方使領館，中國可考慮以縮減美國在華外交人員反制，尤其在香港以外交身分為掩護的情報人員。

內地學者：新冷戰已成 港是犧牲品

南京大學國際關係研究院院長朱鋒對本報表示，此次是中美1979年建交以來最嚴重事件，中美已是「新冷戰」，香港亦將成為第一個犧牲品，兩國50年的關係和幾代人的努力被破壞。他認為美國下一步行動，「完全有可能」下令關閉中國駐三藩市總領事館。朱鋒指出，新冷戰更多是基於美國疫情、大選的國內政治需要，待美國大選結束，中美關係雖不會很快緩和，但應該不至再出現如今特朗普政府的「瘋狂舉動」。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676