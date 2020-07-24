稱客量跌三成 九巴再申請削班

九巴周一起有逾130條晚上9時後路線減班次。車務策劃部主管梁領彥稱，客量較疫情前跌約三成，部分路線更跌一半，減班後晚上候車時間不會延長多於10分鐘。他說，現有就部分繁忙及日間非繁忙班次申請減班，等候時間將延長最多5分鐘，整體每班車不會等候逾30分鐘，每班車客量目標亦訂於不多於七成，整體班次減幅將少於10%，減班申請仍待運輸署審批。

梁說，疫下冀前線不裁員、不減薪、不放無薪假，而合約時薪車長工時按服務水平調整。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪稱早前母公司載通客運發盈警，暫時看不到疫情何時完結，但會繼續盡公共運輸公司的責任。

九巴亦增車上防疫措施，包括使用本地研發「長效智能殺菌塗層技術」為全線約4300巴士消毒，殺菌期達90日。科大環境及可持續發展學部客座教授關繼祖稱物料為會釋放消毒劑的納米微膠囊，經接觸就可殺菌。九巴全線車隊亦會放潔手液及消毒地氈，今年有500部車設通風車窗。

城巴新巴稱少四成 已調班次

新巴城巴稱，現客量較疫情前少約四成，周一起已調整非繁忙時間班次。運輸署稱正審批九巴、城巴、新巴及龍運巴士暫時調整部分路線班次申請，會考慮路線載客率等因素，並要求維持足夠服務。

（疫情第三波）