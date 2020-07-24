鯉魚門隔離設施今啟 首日料住30人

觀塘帝盛酒店租作隔離

另外，衛生署再租酒店供來自高風險地區的入境者隔離，觀塘帝盛酒店發言人潘先生稱，昨接獲政府訂17間房，供47名印度來港者隔離14日。他稱酒店現有約100間房供由不同地方返港者隔離，另有數十間房有普通住客，隔離者與普通住客在不同樓層。衛生署昨回覆，約330名前日由指明地區返港的香港居民，經檢測結果確定陰性，昨獲安排到政府分別在荃灣絲麗酒店的約130間房間和觀塘帝盛酒店的約20間房間檢疫。

鯉魚門的社區隔離設施今啟用，天水圍醫院副行政總監李立業說，醫管局早於4月考慮在此設隔離設施，該處設獨立房間、衛浴設施，遠離民居，鄰近東區醫院，適合作隔離。

李說，會先啓用度假村B營區230牀位，A營區120牀位今日將清空，相信可紓緩二線病房壓力。首階段會安排50歲以下有自理能力、已退燒、無肚屙、毋須抗病毒藥的確診者入住，其間不容外出。他預計患者再入院的可能較小，亦不會住太長，料牀位可流轉。

醫院管理局總護士長梁明稱，首階段安排23名護士及6名醫生、文員及醫護助理等照顧村內約100名患者，若入住者增至300，會增至42名護士及7名醫生。醫護會透過視像診症，護士每日會與病人遙距通訊10至15分鐘，病人須自行量度維生指數，如血氧量、血壓、心跳、體溫等。

（疫情第三波）