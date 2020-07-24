再有確診者捐血 紅血球輸瑪嘉烈病人

涉慈雲山捐血站 醫局稱與捐血無關

醫管局總行政經理庾慧玲昨表示，紅十字會輸血服務中心前日（22日）接獲一名留醫東區醫院的53歲確診女子（第2130宗）通知，她曾於7月9日到慈雲山中心的流動捐血站捐血，紅血球已輸予瑪嘉烈一名病人，院方會通知病人回院跟進及驗病毒。

該名捐血女患者於7月16日病發，至前日確診，同日通知輸血中心；其家人、59歲男於17日確診，居於慈愛苑愛勤閣。庾慧玲稱相關醫護穿著合適裝備，相信感染風險不高。

醫學界籲無病徵者勿驗毒 免增負荷

對於近日多人湧到急症室要求檢測病毒，庾慧玲呼籲沒病徵的市民可選擇其他認可醫療機構測試，集中急症室會增感染風險，亦加重實驗室負荷。

香港急症科醫學院及香港急症醫學會聯合呼籲，稱無病徵者沒必要檢測病毒；重申公院急症室不會發測試證明作個人旅行或工作之用。

此外，醫學會會長蔡堅昨表示，衛生署最近派發的深喉唾液樣本瓶變小，瓶口直徑僅「兩毫子這麼大」，長者出唾液時會造成四周污染。衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應，使用小瓶可加快實驗室流程，用大瓶要更多工序才能化驗。

（疫情第三波）