至少16確診涉飲食業 慶回歸潮庭群組續擴

截至前日（22日），雅蘭中心稻香慶回歸群組已累計21人，昨再新增2人確診，包括一名56歲女子和一名63歲男子。同一稻香分店亦有其他食客染疫，包括一名58歲女子，她曾於7月9日與朋友到該處用膳，16日發病。另有一名67歲男子，他7月12日與朋友到上述稻香用膳，19日發病。

此外，葵芳新都會廣場潮庭群組亦增一人確診，患者是一名55歲女子，沒有病徵。

慶回歸潮庭兩組有流行病學關連

稻香慶回歸群組和潮庭群組持續擴大，本報發現這兩個群組有關連。7月21日確診的一名男童（第1984宗）和一名7歲男童（第1985宗），根據衛生署資料，兩人無去潮庭，但被列為潮庭群組，相信是第二代患者。他們與一名慶回歸晚宴出席者（第1820宗，39歲女子），以及兩名曾於7月11日去潮庭及荔景紀律部隊宿舍的患者（第1838及1912宗）有流行病學關連，他們3人與另一名潮庭群組第二代患者（第1929宗，44歲女子）同住旺角廣興大廈。

稻香全線停業 昨6食肆員工確診

稻香集團昨宣布，因應疫情變化，全線分店周日（26日）起全日暫停營業，暫定下月5日恢復正常。

昨新增確診個案中，涉6名餐廳或店舖員工，包括金鐘太古廣場日本餐廳KOKOMI一名女洗碗工、大角嘴晴苑泰國菜一名樓面員工、德福花園麥當勞負責炸雞的員工等。涉慈雲山個案亦增5宗，包括一名慈雲山中心薀莎餐廳顧客、「手作功夫茶」員工、一名街市菜販（見表）。

業界：倘禁堂食將重挫生意

政府7月15日實施晚市禁堂食，香港餐飲聯業協會會長黃家和說，禁晚市堂食對食肆影響大，外賣只集中晚上6、7時後，但生意不太理想，而部分食肆決定只做午市生意，甚至有約1000間食肆全面停業。他稱若全日禁堂食，餐飲業生意額將整體下跌至少六成，損失約50億元。

位於佐敦的澳洲牛奶公司本月9日宣布暫停營業兩星期，惟疫情未好轉，澳牛前日在facebook專頁宣布，鑑於疫情嚴峻，將延長休業時間至另行通知。彩福婚宴集團日前亦宣布，全線分店延長暫停營業至本月28日。

一田百貨昨稱，大埔店Wacoal專櫃一名員工初步確診，該名員工最後於7月19日上班，為公衆安全起見，大埔分店已即時休業，全店深度清潔；大埔超市將於7月27日重開，而百貨部分則於8月3日重開。

明報記者

（疫情第三波）