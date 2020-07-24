醫療輔助隊員染疫 隊方查訓練飲食活動

醫療輔助隊表示，前天中午得悉一名駐守行動翼離島區的35歲男志願隊員確診，他除了7月12日到石硤尾訓練中心出席常規訓練外，並無參與其他訓練或值勤，亦沒參與任何慶祝活動。該隊已通知曾與他一同出席7月12日常規訓練的隊員留家觀察。

醫療輔助隊指出，6月重啟常規訓練時已發出指引，訓練時避免聚餐；就有隊員訓練期間舉行飲食活動，該隊將調查事件，如有違規將按程序處理。

機電署承辦商兩員工確診

另外，牛池灣彩輝邨49歲女保安員昨確診，她在7月19日發病。房屋署表示，她負責保安室監察系統及收聽電話，一般沒與居民接觸，最近於7月22日上班。

此外，機電署分別於7月17和21日得悉兩名承辦商員工確診，他們主要負責在長沙灣政府合署維修冷氣，分別7月11和16日為最後上班日。署方稱現時所有承辦商和該署駐場員工均沒病徵，並已驗病毒。

土地註冊處亦證實一名文書主任前日初步確診，她於金鐘道政府合署高座18樓負責後勤工作，該樓層並非公眾樓層。

同時，昨再增一名教師確診，東華三院馮黃鳳亭中學34歲男教師7月18日發病，7月17日為最後上班日。

（疫情第三波）