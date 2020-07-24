3醫院續爆疫 多一院舍院友感染 亞博安老檢疫中心最快今啓用

【明報專訊】第三波疫情滲透醫院及院舍，最新確診個案涉3間醫院、一間中醫診所及一間老人院。伊利沙伯醫院A6病房群組增至7人，該院G10病房亦有病人初步確診，感染源頭未明；威爾斯醫院則有腎科患者出院後初步確診，其後曾入護老院。救世軍隆亨長者之家新增一名院友染疫，為第四間有院友感染的院舍。政府昨晚公布亞博館的安老院臨時檢疫中心及社區治療設施最快今天啓用，該中心會有護理人員24小時當值，首個場館可容納100個牀位，第二個場館可容納150至200個牀位。
隆亨安老院友初步陽性 廚師確診
沙田隆亨邨的救世軍隆亨長者之家至昨累計3人染疫。除日前確診的清潔工，一名56歲女廚師確診及一名院友初步確診，衛生署前日稱兩員工並非直接面對長者。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，涉事院友前日發燒送院，密切接觸者逾10人，署方會與專家研究，再決定安排原址檢疫還是轉送臨時檢疫中心。
伊院A6病房增一確診 威院染疫病人曾入院舍
醫院方面，伊院A6內科病房群組持續擴大，新增92歲女患者（2246宗）確診，她與首名確診者同日於7月12日入院，現有7名確診者涉A6病房，包括與其中一名A6病人在佛教醫院的密切接觸者。同時，伊院G10普通內科病房昨有男病人初步確診，他前日入院時沒發燒，因居住慈雲山被篩查出來。
威院則有一名46歲腎科女病人出院後初步確診，家人於7月22日確診。她於13至15日到威院綜合腎科護理中心，因腹膜炎於15日入普通病房，21日出院後轉送大埔康和護老中心，同病格9人須檢疫，其中4名仍留院患者驗出陰性。與患者一同接受洗肚訓練的病人及其妻亦要檢疫。
至於下葵涌的中醫診所有兩名登記處支援服務助理初步確診；聖德肋撒醫院內視鏡檢查中心的健康服務助理19日驗出陽性，至昨確診。
危殆增至33人 長期病63歲男離世
本港危殆人數5日內第四度創新高，昨增6人至33人危殆。新增6名危殆者中，有3男1女於前日確診，介乎52至83歲，於7月14至19日期間病發。本身有長期病的63歲男（1640宗）於16日入伊院，其後情况惡化入住深切治療部，延至昨午2時許離世，成為疫情下第15名死者。
此外，懷孕34周的確診孕婦前日剖腹分娩，醫管局昨稱孕婦穩定，嬰兒驗出陰性，仍須插喉。本港至昨累計6名孕婦確診，醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全稱，早前有兩名孕婦分別在威院順產及在聯合醫院剖腹，嬰兒均沒感染。他說染疫孕婦早產機率約20%，伊院孕婦產前出血，團隊考慮各因素提早剖腹，現沒證據指胎兒會在生產過程感染，不會因孕婦染疫特意開刀。
公院負壓設施佔用率昨亦創第三波疫情新高，649間負壓病房的使用率達77%。屯門醫院昨午有負壓病房火警鐘誤鳴，冷氣及負壓系統停頓10分鐘，該院負壓病房警鐘曾於5月中誤鳴。