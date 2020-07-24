3醫院續爆疫 多一院舍院友感染 亞博安老檢疫中心最快今啓用

隆亨安老院友初步陽性 廚師確診

沙田隆亨邨的救世軍隆亨長者之家至昨累計3人染疫。除日前確診的清潔工，一名56歲女廚師確診及一名院友初步確診，衛生署前日稱兩員工並非直接面對長者。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，涉事院友前日發燒送院，密切接觸者逾10人，署方會與專家研究，再決定安排原址檢疫還是轉送臨時檢疫中心。

伊院A6病房增一確診 威院染疫病人曾入院舍

醫院方面，伊院A6內科病房群組持續擴大，新增92歲女患者（2246宗）確診，她與首名確診者同日於7月12日入院，現有7名確診者涉A6病房，包括與其中一名A6病人在佛教醫院的密切接觸者。同時，伊院G10普通內科病房昨有男病人初步確診，他前日入院時沒發燒，因居住慈雲山被篩查出來。

威院則有一名46歲腎科女病人出院後初步確診，家人於7月22日確診。她於13至15日到威院綜合腎科護理中心，因腹膜炎於15日入普通病房，21日出院後轉送大埔康和護老中心，同病格9人須檢疫，其中4名仍留院患者驗出陰性。與患者一同接受洗肚訓練的病人及其妻亦要檢疫。

至於下葵涌的中醫診所有兩名登記處支援服務助理初步確診；聖德肋撒醫院內視鏡檢查中心的健康服務助理19日驗出陽性，至昨確診。

危殆增至33人 長期病63歲男離世

本港危殆人數5日內第四度創新高，昨增6人至33人危殆。新增6名危殆者中，有3男1女於前日確診，介乎52至83歲，於7月14至19日期間病發。本身有長期病的63歲男（1640宗）於16日入伊院，其後情况惡化入住深切治療部，延至昨午2時許離世，成為疫情下第15名死者。

此外，懷孕34周的確診孕婦前日剖腹分娩，醫管局昨稱孕婦穩定，嬰兒驗出陰性，仍須插喉。本港至昨累計6名孕婦確診，醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全稱，早前有兩名孕婦分別在威院順產及在聯合醫院剖腹，嬰兒均沒感染。他說染疫孕婦早產機率約20%，伊院孕婦產前出血，團隊考慮各因素提早剖腹，現沒證據指胎兒會在生產過程感染，不會因孕婦染疫特意開刀。

公院負壓設施佔用率昨亦創第三波疫情新高，649間負壓病房的使用率達77%。屯門醫院昨午有負壓病房火警鐘誤鳴，冷氣及負壓系統停頓10分鐘，該院負壓病房警鐘曾於5月中誤鳴。

明報記者

（疫情第三波）