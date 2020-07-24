戴罩令昨首擴室內 街市攤販無罩叫賣

陳肇始：倘疫情持續研室外亦須戴

不覆蓋口鼻屬違法

食物及衛生局長陳肇始昨在港台節目《千禧年代》稱，若疫情持續嚴峻，不排除實施更嚴厲措施，包括研究室外地方亦須戴口罩，或再減食肆人流和不排除需關閉商場，當局會留意口罩令成效。她另在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，政府對公眾地方的定義，是公眾獲准進入的地方，辦公室則不受口罩令所限；按法例正確戴口罩指須覆蓋口鼻，否則屬違法。

北河街街市至少5檔販沒戴 「熱到嗌救命」

本報記者昨下午到北河街街市觀察，最少5個檔攤的攤販沒戴口罩，有沒戴口罩攤販大聲叫賣。一名沒戴口罩女菜販稱剛進食完畢，故未戴上口罩。她說理解新措施，因「疫情太嚴峻」，但街市內「熱到嗌救命」，偶爾會除罩稍息，又說不時有食環署職員巡查。另一魚販一聽記者叫喚，立刻戴上口罩，僅答「好熱呀、好熱呀」。

至於強制市民在公共交通工具戴口罩規例實施逾一周，記者昨下午1時半見有老翁從港鐵深水埗站起，把口罩拉到下巴位置，附近一男一女嚇得馬上離開座位。他於美孚站下車轉乘西鐵線，沿途一直無港鐵職員勸喻或檢控。老翁對記者說「熱囉」、「唔啱戴」，又稱早上有人「罰咗佢錢」。記者多番問他會否戴口罩，他亦沒把口罩拉上。其間另有一名老翁在美孚站內隨地吐痰，惟10多分鐘後記者再往該處查看，未見職員清潔。

公共交通戴罩令實施逾一周發3傳票

港鐵回覆已向相關車站了解，稱未有所述個案紀錄，亦未有乘客反映，若車站職員留意到會跟進；又表示若乘客發現有人未遵守規定，可即時向職員反映，以便跟進。

食衛局副局長徐德義昨在記者會稱，根據警方數字，自強制公共交通工具戴口罩規例本月15日生效以來，收到62宗報告，發出25宗勸喻及發出3張傳票。

（疫情第三波）