長袖衫遮手帶 9內地漢元朗徘徊 稱正赴東涌檢疫 警載巴士站轉車

警方稱昨午1時12分接獲報案，指9人報稱剛從深圳灣口岸入境，正經元朗轉車往東涌石門甲隔離，警員其後以警車接載眾人到附近巴士站轉車，案件列作投訴。本報昨向衛生署查詢，截稿前未有回應。

未超衛署2小時規定 區議員轟安排存漏洞

元朗區議員石景澄表示，昨下午1時許接獲街坊報料，石趕往現場發現約8至9人，全部人均穿著長袖上衣遮蓋強制檢疫手帶。他向在場警員了解，得悉各人剛從深圳灣口岸入境，正前往入境時申報的處所隔離途中，並未超出衛生署規定的兩小時時限。石引述警員稱，徵詢衛生署意見後，下午3時許按署方指示以警車送他們就近巴士站，讓他們自行前往隔離。

石景澄表示，入境後強制檢疫者兩小時內自行乘公共交通工具前往檢疫，途中會和多人接觸，有可能感染他人，指安排有漏洞。石稱，以昨日事件為例，眾人身穿長袖衫，認為他們故意遮蓋手帶，而在元朗徘徊亦不知道他們是否真的在等車或打算前往購物，警員截獲後應立即將他們送往檢疫，而非由他們自行前往，會向衛生署舉報事件。

（疫情第三波）